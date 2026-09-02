3日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『THE突破ファイル』(毎週木曜19:00～)では、激流の滝で足を滑らせ、岩に頭を強打した男性が意識を失ったまま命綱一本で宙吊りになる水難事故を再現。ヘリコプターも使えず、強引に引き上げることもできない状況で、救助者たちがひらめいた突破方法が明かされる。SixTONESの松村北斗も、最後まで諦めない救助者たちの行動を見守る。

スタジオゲストの松村北斗

激流の滝で男性が意識失い宙吊りに

今回は「密輸＆川の脅威に屈するなSP」。スタジオには今田美桜が初登場し、松村、東京ホテイソンらとともに突破クイズへ挑戦する。

水難事故の再現ドラマで描かれるのは、真夏に銀行員の仲間たちが挑戦していたシャワークライミングで起きた事故。沢を歩きながら滝を登り、全員が命綱を装着して安全に注意して進んでいたところ、滝を登っていた男性が突然足を滑らせ、岩に頭を強打してしまう。

男性はそのまま意識を失い、命綱一本に支えられた状態で滝の途中に宙吊りに。仲間たちはすぐに救出しようとするが、激しい水の流れに阻まれ、男性へ近づくことができない。

さらに現場は山中で携帯電話もつながらず、その場から救助を要請することも不可能。仲間たちは男性をその場に残し、近くの交番まで走って助けを求めることになる。

ヘリによる救助も不可能

連絡を受け、兼近大樹(EXIT)、岡部大(ハナコ)、岡本あずさらが演じる救助者たちが現場へ駆けつけるが、男性は依然として意識を失ったまま。しかも前日に降った雨の影響で川は増水し、滝の勢いもさらに強まっていた。

一刻も早く救出する必要があるものの、現場上空は木々に覆われており、ヘリコプターによる救助は不可能。命綱を使って男性を強引に引き上げようとしても、激しい水流によって頭部へさらなる衝撃を与える恐れがある。

下から滝を登って男性へ近づくこともできない。八方ふさがりに思える中、救助者たちは、男性を安全に引き上げるには「まず滝の水の勢いを弱めなければならない」と判断する。

重機も特別な救助道具もない…どう水を弱める?

しかし、そこは重機も特別な救助道具もない山中。強烈な水圧を受け続ける男性を助けるため、現場にあるものを使い、滝そのものの勢いを弱める方法を考え出していく。果たして、救助者たちがひらめいた驚きの突破方法とは。

水難事故の恐ろしさと救助の難しさに、スタジオの今田も真剣な表情。松村も緊迫した表情でVTRを見守り、最後まで諦めなかった救助者たちの行動に「勇気をもらいました」と語る。

ほかにも、増水した川へ流された少年の救出劇を紹介。「突破税関」では、カタールから世界大会出場のため来日したプロゲーマーカップルの不可解な行動から、木村昴、高田夏帆、田中美久演じる税関職員たちが巧妙な密輸の手口に迫る。

【編集部MEMO】

8月29日～30日に放送された『24時間テレビ49』では、『THE突破ファイル』メンバーを中心とする「突破応援団」が、生放送中に随所でパフォーマンス。ラストは団長・内村光良率いる総勢70人で登場し、チャリティーランナーの星野真里、療養中の伊達みきお、そして“頑張る人”へエールを送った。

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