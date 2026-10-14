「まだ諦めたくない」――15日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『THE突破ファイル』(毎週木曜19:00～)では、大豪雨によって堤防が決壊寸前となった町を救うため、野田クリスタル、尾形貴弘、草川直弥(ONE N' ONLY)らが演じる市役所職員たちが奮闘する。

野田クリスタル

冠水した車に女性が取り残される

再現ドラマ「突破市役所 なんでもスグやる課」の舞台は、1時間雨量が最大50ミリを超える集中豪雨に襲われた突破市。避難所で住民の対応に当たっていた野田たちのもとに、助けを求める声が届く。

駆け付けた先には、冠水した道路に取り残された車が。車内には女性がいるものの、水圧によってドアは開かず、窓も動かない。緊急脱出用のハンマーもなく、車内への浸水が進む中、職員たちは救出方法を必死に考える。

しかし、町を襲う危機はこれだけではなかった。近隣の支流が増水し、堤防が決壊する危険が迫っていたのだ。

村上(マヂカルラブリー)演じる災害研究センターの教授と現場を確認すると、地盤が緩んでいる兆候が見つかる。職員たちは協力してブルーシートで堤防を覆うが、雨はさらに激しさを増し、川の流れが堤防を削り始める。

そこで石を沈めて壁を作り、水の勢いを弱めようとするものの、壁の周囲まで侵食され、再び堤防側へ水が流れ込んでしまう。近くの住宅街には高齢者が多く、避難にも時間がかかっている。水位は4メートル以上も上昇し、職員たち自身にも危険が迫る。

それでも、草川演じる新人職員は「まだ諦めたくない」と、町を守るために奮闘する。

雨が弱まるまで、あと20分。川の流れを弱め、堤防を補強する方法はないのか。職員たちがひらめいた、身近な物を使う驚きの突破法とは。

草川直弥

鈴木伸之「すごく引き込まれてしまいましたね」

スタジオで再現ドラマを見た鈴木伸之は「すごく引き込まれてしまいましたね」とコメント。尾形と新人職員役の草川のやりとりも見どころとなる。

このほか「人体ミステリーファイル」では、原因不明の頭痛と全身の発疹に苦しむネイリストの女性を取り上げる。MRIや血液検査でも異常が見つからない中、高橋ユウ演じる医師とオカリナ(おかずクラブ)が、意外な原因の解明に挑む。

スタジオには鈴木、アン ミカのほか、EXIT、タイムマシーン3号、生見愛瑠、吉住が出演する。