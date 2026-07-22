亡き父に成長を見せたいのに…大切な壺を次々落とす女性、原因不明の脱力感の真相とは『THE突破ファイル』

「脳、神経、筋肉に異常はない」――23日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『THE突破ファイル』(毎週木曜19:00～)では、工房で作業している時だけ突然、体から力が抜ける陶芸家の症例を紹介。検査では異常が見つからず、休養しても再発する不可解な症状の原因に迫る。

スタジオで再現ドラマを見る岡崎紗絵 (C)日本テレビ

陶芸展を前に不可解な脱力感

今回は「真夏の危険から身を守れSP」。身の回りで起きた原因不明の病や体の異変を推理する「突破ドクターの人体ミステリーファイル」と、真夏の海で発生した危機に挑む「草薙バイトシリーズ」が放送される。

「人体ミステリー」に登場するのは、陶芸教室を営む女性。陶芸展へ出品する作品を運ぼうとした瞬間、突然、体に力が入らなくなり、大切な壺を落としてしまう。

脱力感は脳卒中の初期症状である可能性も考えられたが、MRI検査では異常が見つからない。睡眠不足や食生活の乱れによる疲労を疑い、女性に数日間の休養を取ってもらうことにする。

ところが、工房へ戻ると再び体から力が抜け、今度は焼き上がった器を割ってしまう。さらに精密検査を受けても結果は正常で、脳、神経、筋肉のいずれにも異常は確認されなかった。

症状が現れるのは工房で作業する時だけ

不可解なのは、体から力が抜ける症状が、工房で作業している時にだけ現れること。医師が実際に現場を調べても、原因につながる手掛かりは見つからない。

女性は、亡き父に成長した姿を見せるため、何としても陶芸展を成功させたいと願っていた。しかし、再び脱力感に襲われ、その場に崩れ落ちてしまう。

検査では正常なのに、なぜ仕事中だけ体の力が抜けるのか――医師が突き止めた、工房に隠された意外な原因が明らかになる。

再現ドラマを見た岡崎紗絵は「撮影の本気度がすごい。ドラマ部分が素晴らしい」と絶賛。佐々木希も「今スタジオにいるっていうのを忘れて見入っちゃいました」と、謎に満ちた物語に引き込まれる。

水泳選手の歯痛、真夏の海で起きた転落事故も

このほか「人体ミステリー」では、虫歯も歯茎の腫れもないのに、右上の奥歯が激しく痛む水泳選手の症例を紹介。医師は女性の何げないしぐさと、体のある場所に隠れた小さな異変から、思いもよらない原因にたどり着く。

「草薙バイトシリーズ」では、最高気温35度を超える真夏の海の家が舞台に。自転車で配達中、気づかないうちに熱中症が進行した女性スタッフが岩場へ転落する。満潮が迫る中、草薙航基らは身近にある物を使い、負傷者を安全な場所まで運び出す方法を考える。

【編集部MEMO】

岡崎紗絵は、1995年11月2日生まれ、愛知県出身。2012年に「ミスセブンティーン」グランプリを受賞し、モデルとして活動を開始。『Seventeen』『Ray』の専属モデルを務める一方、俳優としてドラマ『花嫁未満エスケープ』『ドクターホワイト』『アイのない恋人たち』『なんで私が神説教』、映画『ブラック・ショーマン』などに出演。2026年7月期の日本テレビ系ドラマ『告白－25年目の秘密－』ではヒロインを演じている。

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