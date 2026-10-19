ミツカングループのZENB JAPANは10月13日より、「ZENBヌードル」を使用したグルテンフリーパスタ「豆乳クリーム」と「ツナガーリックトマト」の2品を、ナチュラルローソンの新商品として、1都3県の「ナチュラルローソン」店舗にて販売している。

(グルテンフリー ZENBパスタ 豆乳クリーム」(646円)

今回発売されるのは、小麦を使用せず、黄えんどう豆だけで作られた「ZENBヌードル」を使用し、ソースにも小麦を使用していないパスタ「グルテンフリー ZENBパスタ 豆乳クリーム」と「グルテンフリー ZENBパスタ ツナガーリックトマト」の2品。

「グルテンフリー ZENBパスタ 豆乳クリーム」(646円)は、昆布茶を隠し味にした豆乳ベースのクリームソースにダイスチキン、ブロッコリー、粉チーズ、黒胡椒をトッピングした一品。

「グルテンフリー ZENBパスタ ツナガーリックトマト」(646円)

「グルテンフリー ZENBパスタ ツナガーリックトマト」(646円)は、トマト、おろしにんにく、玉ねぎ、フライドガーリックなどを使用したスパイスの効いたパンチのあるトマトソースにツナ、チーズ、粉末パセリがトッピングされている。

いずれも「グルテンフリーライフ協会」の推奨ロゴマークを取得しており、10月13日より、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の「ナチュラルローソン」店舗にて販売されている。

※一部店舗では取り扱いが無い場合がある。

※本品は小麦アレルギー対応を目的とした食品ではない。