ローソンは10月20日より、“魚捌き系YouTuber”「きまぐれクック」が監修したお弁当やスナック菓子など、全14種類の商品を全国の「ローソン」にて順次販売している※一部商品は10月19日発売。

今回発売されたのは、チャンネル登録者数1,540万人の人気魚捌き系YouTuber「きまぐれクック」が監修した全14種類の新商品。「きまぐれクック」かねこさんのこだわりがつまった、弁当からスナック菓子まで幅広いラインナップとなっており、10月20日発売の第1弾では、カニクリームパスタやエビフライを使用した丼ぶりなど8種類が登場する。

ラインナップは以下のとおり。

第1弾

きまぐれクック監修 生パスタ 濃厚カニクリーム

どこを食べてもカニの風味が引き立つ、カニフレークが入った贅沢なクリームパスタ。

ローソン「きまぐれクック監修 生パスタ 濃厚カニクリーム」(745円)

きまぐれクック監修 蟹味噌香る! あんかけ炒飯

ズワイガニフレーク入りの、蟹味噌で仕立てた風味豊かな特製あんをかけた炒飯。

えらべるデリ きまぐれクック監修 まぐろユッケ風サラダ

ユッケ風に味付けしたまぐろぶつ切りに、オクラ、⻑芋、たくあんを合わせたサラダ。

ローソン「えらべるデリ きまぐれクック監修 まぐろユッケ風サラダ」(397円)

きまぐれクック監修 魚介の旨みが決め手!ブイヤベーススープ

魚介の旨みをきかせており、具材にキャベツ、玉ねぎ、彩り野菜とあさり、ホキの切り⾝で⾷べ応え満点なブイヤベーススープ。

きまぐれクック監修 エビフライ卵とじ丼

尾付きのエビフライを贅沢に3本使用した、かつお出汁香るふわとろ食感のエビフライ卵とじ丼。

きまぐれクック監修 小海老ごはんの海老マヨネーズ

海⽼のフリット2個にこだわりマヨネーズを合わせ、小海⽼入りのだしごはんで包んだ、贅沢な海⽼マヨネーズおにぎり。

きまぐれクック監修 手巻寿司まぐろのねぎとろ

ごろっとしたぶつ切りのびんちょうまぐろと、粗めのたたきにしたキハダまぐろが楽しめるねぎとろの手巻寿司。

きまぐれクック監修 青いホイップのフルーツサンド

バタフライピーで⻘く彩られたホイップに、フルーツを詰め込んだ⻘いフルーツサンド。海をイメージした⻘いホイップから顔を出すみかんの半月が日の出を思わせる仕上がりとなっている。

第2弾

10月27日から発売される第2弾では、鯛だしのカップラーメンやカンジャンケジャン味のポテトチップスなどが登場する。

きまぐれクック監修 LW お好み焼 カンジャンケジャン風ソース

蟹の醤油漬けである、カンジャンケジャンをソースで再現した、魚介の風味と旨みが特徴のお好み焼。

ローソン「きまぐれクック監修 LW お好み焼 カンジャンケジャン風ソース」(416円)

日清 きまぐれクック監修 鯛だし醤油らぁ麺

鯛の旨みが豊かに広がる醤油スープに、焼いた鯛の風味を表現した焼き鯛香ばし油付きの鯛だし醤油らぁ麺。

ローソン「日清 きまぐれクック監修 鯛だし醤油らぁ麺」(288円)

カルビー ポテトチップス カンジャンケジャン味 57g

カルビー ポテトチップス ヤンニョムケジャンマヨ味 57g

人気韓国料理のカンジャンケジャンの濃厚な旨みを本格再現したポテトチップスと、ヤンニョムケジャン味にマヨネーズを追加した、やみつき必至のこってり甘辛な味わいのポテトチップス。

ローソン「カルビー ポテトチップス カンジャンケジャン味 57g」「カルビー ポテトチップス ヤンニョムケジャンマヨ味 57g」(各208円)

※画像はすべてイメージ。

※一部商品は10月19日発売。

※商品または店舗によっては、一部取り扱いのない場合がある。

※一部の商品は「ナチュラルローソン」で発売されない。