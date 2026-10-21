サンエックスは10月27日より、アニメ「リラックマ」のローソンオリジナルグッズを、全国の「ローソン」店舗にて数量限定で販売する。

今回の主役は、アニメ『リラックマ』に登場する新キャラ「アワワネコ」。泡のようにもこもこなしっぽと、おなかに猫型のアップリケがあるのがチャームポイント。今回のローソン限定グッズは、そんなアワワネコをテーマにしたお守り風アクリルキーホルダーや、ぷっくるシールがラインアップされている。

「お守り風アクリルキーホルダー 」は、アワワネコに扮したリラックマの「幸せ」祈願、アワワネコに扮したコリラックマの「元気」祈願、アワワネコに扮したキイロイトリの「安全」祈願、アワワネコに扮したチャイロイコグマの「合格」祈願、そして、アワワネコの「健康」祈願の全5種。サイズはH60×W40mmで、価格は990円。袋には、いずれかのデザインが1つランダムで入っている。

「ぷっくるシール」は、アワワネコとリラックマたちの楽しそうな日常がそのままシールに。ピンクとグリーンがラインアップされており、価格は各660円。

いずれも10月27日より、ローソン店舗に登場。「お守り風アクリルキーホルダー 」はコミック棚に、「ぷっくるシール」は玩具棚に並ぶ。なお、数量限定のため無くなりしだい販売終了となる。

※画像はすべてイメージ。

※一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100・Lミニマートでは販売されない。

※地域によって、発売日・価格・仕様が異なる場合がある。

※商品名、デザイン、仕様等は変更になる場合がある。