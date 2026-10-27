【10月27日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年10月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

10月27日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年10月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×ゴディバ もち食感ロール ドゥーブルショコラ 4個入」(491円)

「Uchi Cafe×ゴディバ もち食感ロール ドゥーブルショコラ 4個入」(491円)

価格 : 491円

エネルギー : 344kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ゴディバ監修の「Uchi Cafe×ゴディバ もち食感ロール ドゥーブルショコラ 4個入」が登場です。大人気のもちもち食感のココア生地で、なめらかなチョコホイップとコク深い濃厚なチョコホイップの2種類のクリームがたっぷりつまったこちら。ショコラの味わいを手軽に楽しめる、シェアにもぴったりな一品です。

「Uchi Cafe×ゴディバ ショコラクッキーシュー」(356円)

価格 : 356円

エネルギー : 364kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

こちらもゴディバ監修による新作「Uchi Cafe×ゴディバ ショコラクッキーシュー」。香ばしく焼き上げられたサクサクのクッキーシュー生地に、濃厚な生チョコクリームととろける生チョコソースがたっぷりと詰まった一品。本格的なショコラの風味を存分に楽しめるリッチなシュークリームに仕上がっています。

「Uchi Cafe×ゴディバ ショコラロールケーキ」(430円)

価格 : 430円

エネルギー : 256kcal

※沖縄地域のローソンでは459円とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ゴディバの世界観を堪能できる「Uchi Cafe×ゴディバ ショコラロールケーキ」が登場。しっとりとしたチョコ生地に、口どけの良いチョコクリーム、濃厚なガナッシュ、そしてサクサク食感のフィアンティーヌを絶妙なバランスで合わせたこちら。多彩な食感とカカオの味わいを楽しめるロールケーキです。

「得パン 驚きのフレンチトースト」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 486kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

特製のフレンチ液をたっぷりと染み込ませてこんがりと焼き上げた、ボリューム感満点の「得パン 驚きのフレンチトースト」が登場です。じゅわっと溢れる優しい甘みと、食べ応えのあるしっかりとしたサイズ感が魅力の一品。朝食やしっかりとおやつを食べたい時に大満足間違いなしの商品になります。

「3種チーズのクリームサンド 4個入」(235円)

価格 : 235円

エネルギー : 149kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりと焼き上げた口どけの良いスポンジ生地で、3種のチーズを使用した特製クリームをサンドした「3種チーズのクリームサンド 4個入」が登場です。チーズのコクと爽やかな酸味がスポンジの優しい甘みと相性抜群。食べやすいサイズ感でお茶請けにもぴったりな一品です。

まとめ

10月27日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×ゴディバ もち食感ロール ドゥーブルショコラ 4個入」や「Uchi Cafe×ゴディバ ショコラクッキーシュー」、「得パン 驚きのフレンチトースト」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用