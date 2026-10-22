ローソンは10月23日より、ハロウィンらしさや秋の味覚が楽しめるウチカフェスイーツ5品を、全国の「ローソン」にて販売する。

ラインアップは以下のとおり。

Uchi Café ローソンアイ・レアチーズ

クランチ、レアチーズの上にミルクムースとジュレで作った、ローソンカラーで目を惹く青い瞳のケーキ。405円。

Uchi Café ローソンアイ・レアチーズ(405円)

Uchi Café 紫いものブラックワッフル

ブラックココアパウダーを使用した黒いワッフル生地で、カスタードホイップと紫いもクリームを包み、仕上げにブラックココアビスケットと芋けんぴをトッピングしたデザート。270円。

Uchi Café 紫いものブラックワッフル(270円)

Uchi Café 紫いもとかぼちゃのタルト

香ばしいタルト生地と竹炭を入れた黒いダマンド生地を焼き上げ、かぼちゃクリーム、カスタ ードホイップ、紫いもクリームを絞り、さらにブラックココアビスケットをトッピングしたタルト。297円。

Uchi Café 紫いもとかぼちゃのタルト(297円)

Uchi Café パンプキンロールケーキ

かぼちゃロール生地にホイップクリーム、かぼちゃクリームを絞ったロールケーキ。パッケージデザインは3種類用意されており、価格は254円。

Uchi Café パンプキンロールケーキ(254円)

Uchi Café パンプキンパフェ

かぼちゃプリンの上にスポンジ・カラメルゼリ ー・ホイップを重ね、かぼちゃクリームを巻き上げたパフェ。トッピングにかぼちゃの種とハロウィン仕様のピックをのせている。397円。

Uchi Café パンプキンパフェ(397円)

※画像はすべてイメージ。

※一部、沖縄エリアでの販売がない商品がある。