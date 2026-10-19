ローソンは10月20日より、ゴディバ創業100周年を記念したコラボレーションスイーツ6品を、全国の「ローソン」にて順次販売する。

10月20日発売

Uchi Café×ゴディバ どらもっち ショコラ&ショコラ

もちもち食感の生地と濃厚なチョコの組合せがたまらないどらもっち。価格は400円。

ローソン「Uchi Café×ゴディバ どらもっち ショコラ&ショコラ」(400円)

Uchi Café×ゴディバ ショコラパフェ

チョコクリーム、ガトーショコラ、チョコムースを組み合わせたパフェ。クランチの食感とブラウニーの満足感も楽しめる。価格は589円。

Uchi Café×ゴディバ ショコラテリーヌクレープ

しっとりとしたココアクレープで、濃厚なチョコクリーム、アーモンドチョコクランチ、なめらかな食感のショコラテリーヌを包み、削りチョコをトッピングしたチョコスイーツ。価格は497円。

10月27日発売

Uchi Café×ゴディバ ショコラクッキーシュー

ココアコーティングチョコをかけたココア風味のシュー生地に、生チョコクリームとビターな味わいのとろ～りとした生チョコソースを注入した一品。価格は356円。

Uchi Café×ゴディバ もち食感ロール ドゥーブルショコラ4個入

もちもち食感のココア生地で、チョコホイップと濃厚なチョコホイップの2種類のクリームを巻き込んだ、4個入のもち食感ロール。価格は491円。

ローソン「Uchi Café×ゴディバ もち食感ロール ドゥーブルショコラ4個入」(491円)

Uchi Café×ゴディバ ショコラロールケーキ

しっとり生地と、濃厚なチョコクリームとガナッシュの組合せ。フィアンティーヌの食感も楽しむことができる。価格は430円。

※画像はすべてイメージ。

※一部の商品は、「沖縄エリア」で発売されない。

※地域によって、発売日・価格・仕様が異なる場合がある。