ローソンはこのほど、とろ～りチーズが美味しい「トルティーヤ」のワンハンドスナックを開発。10月13日より順次、「トルティーヤ」と「ピザロール」からそれぞれ新作2品を全国の「ローソン」にて販売している。

トルティーヤ ハム&チ―ズ

まずは、王道の「トルティーヤ ハム&チーズ」。チーズパウダーを練り込んだトルティーヤ生地で、あふれるほどのチーズとハムを包んでおり、価格は297円。より満足感のある仕立てになっている。

ピザロール マルゲリータ

もちもちの本格ピザ生地を使用した「ピザロール」からは、高リコピントマトを使用したトマトのソース&バジルソースのフレッシュな味わいの「ピザロール マルゲリータ」が登場。価格は289円。

トルティーヤ チーズ2倍! ハム&チーズ

さらに10月20日からは、チーズを練り込んだトルティーヤ生地に、とろけるチーズが2倍(「トルティーヤ ハム&チーズ」比)入った「トルティーヤ チーズ2倍!ハム&チーズ」が登場。価格は408円。

ピザロール あらびきウインナー2本

また、同じく10月20日から「ピザロール あらびきウインナー2本」も登場する。もちもちのピザ生地に、あらびきウインナー2本とトマトガーリックソース・チーズを合わせた、ボリューム満点のワンハンドスナックとなっている。価格は333円。

※画像はすべてイメージ。

※商品または店舗によっては、一部取り扱いのない場合がある。

※ローソンストア100・Lミニマートでは取り扱いがない。