ローソンはこのほど、とろ～りチーズが美味しい「トルティーヤ」のワンハンドスナックを開発。10月13日より順次、「トルティーヤ」と「ピザロール」からそれぞれ新作2品を全国の「ローソン」にて販売している。

トルティーヤ　ハム&チ―ズ

  • ローソン「トルティーヤ　ハム&チ―ズ」(297円)

    ローソン「トルティーヤ　ハム&チ―ズ」(297円)

まずは、王道の「トルティーヤ　ハム&チーズ」。チーズパウダーを練り込んだトルティーヤ生地で、あふれるほどのチーズとハムを包んでおり、価格は297円。より満足感のある仕立てになっている。

ピザロール　マルゲリータ

  • ローソン「ピザロール　マルゲリータ」(289円)

    ローソン「ピザロール　マルゲリータ」(289円)

もちもちの本格ピザ生地を使用した「ピザロール」からは、高リコピントマトを使用したトマトのソース&バジルソースのフレッシュな味わいの「ピザロール　マルゲリータ」が登場。価格は289円。

トルティーヤ　チーズ2倍! ハム&チーズ

  • ローソン「トルティーヤ　チーズ2倍!ハム&チーズ」(408円)

    ローソン「トルティーヤ　チーズ2倍!ハム&チーズ」(408円)

さらに10月20日からは、チーズを練り込んだトルティーヤ生地に、とろけるチーズが2倍(「トルティーヤ ハム&チーズ」比)入った「トルティーヤ　チーズ2倍!ハム&チーズ」が登場。価格は408円。

ピザロール　あらびきウインナー2本

  • ローソン「ピザロール　あらびきウインナー2本」(333円)

    ローソン「ピザロール　あらびきウインナー2本」(333円)

また、同じく10月20日から「ピザロール　あらびきウインナー2本」も登場する。もちもちのピザ生地に、あらびきウインナー2本とトマトガーリックソース・チーズを合わせた、ボリューム満点のワンハンドスナックとなっている。価格は333円。

※画像はすべてイメージ。
※商品または店舗によっては、一部取り扱いのない場合がある。
※ローソンストア100・Lミニマートでは取り扱いがない。