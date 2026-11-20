銭湯好きの筆者が気仙沼を巡るなかで、ちょっと変わった“朝風呂”があると聞いて訪れたのが、漁港近くの『みしおね横丁』だ。なかでも中心的な存在が、カツオやメカジキなど気仙沼の豊富な魚介を味わえる『鶴亀食堂』。早朝からランチタイムにかけて営業し、店外に行列ができるほどの人気ぶりだ。

しかも隣には、朝から入れる『鶴亀の湯』も併設。深夜から未明にかけて仕事に励む漁師たちにとっても頼れる存在となっている。

早朝からランチタイムにかけて営業し、店外に行列ができるほどの人気ぶり。朝風呂に入れる『鶴亀の湯』も併設しており、深夜から未明にかけて仕事に励む漁師たちにとっても頼れる存在である。

関東から気仙沼に移住した人々が店舗を経営

「鶴亀食堂には東北だけでなく、九州から北海道まで日本全国からお客様が来てくれています。先日も高知県から来られた御夫婦が、『高知で食べるカツオより美味しい!』と仰っていましたね(笑)」

そう話してくれたのは、鶴亀食堂の2代目店長を務める加藤広菜さんだ。神奈川県出身でありながら、たまたま気分転換で滞在した気仙沼の街と人々に魅力を感じ、2020年に移住している。気仙沼のカツオを初めて食べたとき、その美味しさに感動したことが思い出だと語ってくれた。

気仙沼では一般的な居酒屋でも良質なカツオが食べられるそう

また、初代店長の根岸えまさんも東京生まれの東京育ち。2011年3月の東日本大震災時は立教大学に在籍し、復興ボランティアで訪れた気仙沼で漁師たちに感銘を受け、卒業後に気仙沼へ移住したという。鶴亀食堂は気仙沼の住民だけでなく、気仙沼の魚や風土、漁師たちに親しみを感じ、他地域から集まった人々が支えているのだ。

名物「よくばり定食」は味とボリュームに偽りなし!

鶴亀食堂は、みしおね横丁内でも一番奥まった一角にある。営業時間は7時から13時までで、ここでの朝食を楽しみにする客も多く、早くも7時過ぎには店外に行列が伸びる。

豪勢なメニュー写真が並んでいて目移りしそうになる

客のお目当ては、メカジキのハーモニカ(背びれの付け根部分)など、近隣の魚市場から持ち込まれる新鮮食材を使ったメニューの数々。ここの魚は全て気仙沼港で水揚げされたものを使用しており、気仙沼の漁船や問屋とも協力し、水揚げ直後の魚を迅速に仕入れて早朝からメニューに加えているのだ。

食堂内のカウンター席に朝日が差し込む

店内はカウンター席のみで、天井には気仙沼漁港で実際に使われていた大漁旗が飾られ、これぞ漁師町の食事処といった風情だ。

注文は券売機で食券を買うタイプで、筆者が注文したのは「よくばり定食(1,500円)」。運ばれてきた一膳には、カツオの刺身、メカジキのカマ煮、小鉢3つ、ご飯とあら汁が並び、驚くほどのボリュームである。

よくばり定食は見るからに食べごたえがありそう

気仙沼は三陸沖でのカツオの漁獲で知られ、特に秋からは北の海で脂を蓄えた「戻りカツオ」が名物。鶴亀食堂のカツオもまた、非常に濃厚で味わい深い。

鶴亀食堂では一年を通じて美味しいカツオが味わえる

「カツオはシーズンによって、生と解凍を使い分けています。11月半ばを過ぎるとカツオ漁船が帰ってしまいますので、漁船内で良い鮮度のまま凍結されたカツオを事前に確保しています」

メカジキのカマ煮もプリプリと弾力があり、甘辛いタレを吸って食べごたえ抜群。多くの客から「まるで角煮みたい!」と支持されているという。また、鶴亀食堂のメニューは漁港の水揚げ状況や旬の魚によっても変わる。行くたびに違った海の幸を楽しめるのだ。

鶴亀の湯は「ふたたび漁師さんのためのお風呂を」という気持ちで誕生

鶴亀食堂がユニークなのは、隣にミニ銭湯『鶴亀の湯』を併設していることだ。と言っても、店舗の母体はむしろ銭湯の方。そのルーツは気仙沼にかつてあった銭湯『亀の湯』だ。

鶴亀食堂内で銭湯側の入浴券も売られている

「亀の湯さんは気仙沼の漁師さんにとって馴染み深い銭湯でした。脱衣所のカゴも漁船ごとに『○○丸専用』といったスペースが決められていたそうで、現在のお客さんも時おり当時の話をしてくれますね」

亀の湯は2011年の東日本大震災を何とか持ちこたえたものの、街の区画整理に伴い、一旦立ち退くことに。しかし、漁船内の風呂だけでは面積も利用時間も限られ、時には強く揺れるため、ゆったり入浴できない。気仙沼の経済を回す漁師たちのためにも新しい湯処が必要だとして、初代店長の根岸さんと仲間たち、そして気仙沼の方々の思いが重なったのだ。

「気仙沼はとても大きな港で、マグロ船・サンマ船・カツオ船など、さまざまな漁船が全国から集まります。そうした街で、漁師さんのための風呂屋がないのは由々しき問題だと。漁船内の『カラスの行水』みたいなお風呂じゃなく、足を伸ばしてゆっくりできる場所を作るため、クラウドファンディングを始めました」

こうして多くの支援により、みしおね横丁内に鶴亀の湯が開業。この時、銭湯だけでは経営が難しいという指摘があり、漁師がお風呂上がりに飲食できて、また仕事を頑張りにいくための食堂も作られた。それが現在の鶴亀食堂なのだ。

鶴亀食堂内の券売機で入浴券を買い、筆者もコンパクトな浴室へ入ってみた。奥の壁には神棚が祀られ、その下に気仙沼の漁船を描いた絵が飾られている。湯船にゆったりと首まで浸かりつつ、漁船の絵や神棚を見上げて、次の船出の成功を願う漁師も多いだろう。勝手ながら、筆者も漁師町の一風景を追体験したような気分であった。

「漁師の窓口」も営む食堂の店長が語る「冬の気仙沼」

鶴亀食堂の券売機には、定食メニューや鶴亀の湯だけでなく、「就漁の相談」なる見慣れないボタンもある。実は鶴亀食堂は漁業担い手支援事業の窓口もやっており、漁師になるため全国から気仙沼を訪れる人々をサポートしている。鶴亀食堂は気仙沼にとって、漁師コミュニティの入口でもあるのだ。

「このボタン、知らない間にXでバズってましたね(笑)『どうすれば漁師になれるの?』という人に対して、ちゃんとした条件で引き受けてくれる親方さんを紹介しています。漁師さんになりたい人は、是非うちに来てください!」

また、加藤さんいわく、現在の気仙沼は冬期の街おこしが課題だという。冬は寒さが厳しく、カツオやサンマなどを漁獲していた多くの漁船も去る。大規模イベントも開催されず、街が半ば「冬眠」状態になるのだ。

「道路に車も走ってないし、たまに定置網漁船が入る以外は市場も静かで、イベントも本当に全くなくて、冬の気仙沼はビックリするくらい静かです。でも私としては『冬こそ魚がうまいんだぜ!』って思ってるんですよ」

冬の気仙沼にもカキ・タラ・ホウボウなどがあり、色々な種類の魚を並ばずに食べられるとのこと。特にタラは定置網で漁獲された脂たっぷりのものが出回り、ある意味では穴場のシーズンなのだ。

「フライにしたら食感ブルンブルンで凄いですよ! 衣で閉じ込めた気仙沼タラの瑞々しさや旨味が、口に入れるとブワーってあふれて、たまらない美味しさです。タルタルソースと一緒に食べたら最高です!」

定番・タラ鍋も絶品であるほか、加藤さんはタラに味噌を塗って焼く食べ方もオススメしてくれた。もちろんキンキンに冷えたビールや日本酒とのペアリングも抜群で、気仙沼のクラフトビール「BLACK TIDE BREWING」や地酒「男山」などと合わせてもよい。まだ注目されていないながら、冬の気仙沼は高いポテンシャルを秘めているのだ。

気仙沼のクラフトビール「BLACK TIDE BREWING」もオススメ

みしおね横丁で隔月実施されるイベント「ヤルッキャ☆ナイト☆」では鶴亀食堂のキッチンが使用され、気仙沼の漁師が自ら漁獲した魚を料理してくれるという。こうしたイベントを実施できる勢いの良さと、人と人のつながりが気仙沼の良さだと加藤さんは感じているそうだ。近い将来、鶴亀食堂から新たに、冬の気仙沼に人を呼び込む名物が誕生するかもしれない。

『鶴亀食堂』：宮城県気仙沼市魚市場前4-5／最寄駅：JR気仙沼線BRT「南気仙沼」駅から徒歩7分／7:00～13:00(定休日なし ※臨時休業の場合あり)／駐車場あり 『鶴亀の湯』：7:00～13:00(定休日なし、5月中旬～12月中旬のみ営業 ※臨時休業の場合あり)／入浴料500円、フェイスタオル販売150円、レンタルバスタオル200円(※鶴亀食堂内の券売機で購入)