日本マクドナルドは9月16日、「プリプリエビプリオ」(290円～)と、夕方5時からの夜マック限定「食べくらべポテナゲ」(大630円～、特大990円～)を全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)で発売する。

プリプリエビプリオは、17年ぶりにエビを使用したプリプリなサイドメニューとして2023年の初登場以来、今年で4年目を迎える秋の定番サイドメニュー。プリプリのエビを塩胡椒とガーリックでやみつきの味わいに仕立て、ザクザクとした衣がエビ本来の味と香りを引き立てる。ひとくちサイズ5ピース入りが今年も期間限定で登場。さらに、昨年初めて登場し好評だったハート型のプリプリエビプリオが、今年もランダムで登場する。

夜マック限定のおトクなセットも再登場する。食べくらべポテナゲ大は、マックフライポテト(L)×1個、チキンマックナゲット5ピースにプリプリエビプリオ5ピースが入ったセットで、単品での合計価格と比べて350円以上お得。食べくらべポテナゲ特大は、マックフライポテト(L)×2個、チキンマックナゲット10ピースにプリプリエビプリオ5ピースが入ったセットで、単品での合計価格と比べて680円以上お得。サイドメニューの食べくらべが楽しめる。