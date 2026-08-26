マクドナルドは9月2日から月見バーガーを今年も発売する。今年は「炙り牛すき焼き風月見」が新登場、さらに夕方5時以降限定の「チーズチーズ倍月見」も新商品として登場する。

定番「月見」に新商品、さらに9月15日には第2弾の発表も

メディア向け発表会に登壇した、日本マクドナルド マーケティング本部 ナショナルマーケティング部 執行役員 西田瑛太郎氏はマクドナルドの月見バーガーシリーズについて、「今年でマクドナルドの月見バーガーは発売から35周年を迎えます。1991年に登場して以来、マクドナルドの秋を代表する商品として、たくさんのお客様にお楽しみいただいております。当初は"バーガーに入っていると嬉しい食材ランキング"で上位の、卵を使ったメニューの開発からスタート。試行錯誤を繰り返し、卵に合うソースやベーコンなどの食材を組み合わせ、最終的に日本ならではの季節感を取り入れた月見バーガーが誕生しました」と明かした。

日本マクドナルド マーケティング本部 ナショナルマーケティング部 執行役員 西田瑛太郎氏

2017年には月見バーガーの味の決め手であるトマトクリーミーソースのリニューアルを初めて行い、2代目月見バーガーが誕生。その後、3度目となるソースのリニューアルを行い、月見バーガーの味わいをさらに引き立てる、よりクリーミーな味わいへと進化を遂げたのが現バージョンだ。

2026年の商品ラインナップとしては、定番の「月見バーガー」、「チーズ月見」、朝マック限定の「月見マフィン」に加え、今年は新たに「炙り牛すき焼き風月見」が新登場。また、夕方5時以降はボリューミーな新商品の「チーズチーズ倍月見」を販売する。さらにサイドメニューには「北海道産バターとあんことおもちの月見パイ」、「月見マックシェイク長野県産シャインマスカット」、チキンマックナゲットにつける「黄金のたまごタルタルソース」も新登場する。

今年の月見バーガーシリーズ

さらに今年はMyマクドナルドリワードでも月見バーガー限定のキャンペーンを実施、直径70センチの特大サイズの「月見バーガー特大クッション」が当たるチャンスがあるという。そして9月15日には月見バーガー第2弾の新商品情報も発表予定。期間中ワクワクが止まらない仕掛けがたくさん用意されている。

9月15日には月見バーガー第2弾の新商品情報も発表予定

新商品「炙り牛すき焼き風月見」の味は? 「チーズチーズ倍月見」とは?

ここからは、月見バーガーシリーズの各商品を見ていこう。

商品について説明した、日本マクドナルド株式会社 マーケティング本部メニューマネジメント部 統括マネージャー 上田寛子氏

今年35周年を迎える定番商品の「月見バーガー」は、国産卵をお店で1つずつ蒸し焼きにし、満月に組み立てたぷるぷるの卵が特徴。つなぎを一切使わないジューシーな100％ビーフパティとスモークベーコンを重ねた人気の一品。特にバターのまろやかさとトマトのうま味が調和したトマトクリーミーソースのファンは多く、もはや国民食ともいえる商品。

「月見バーガー」にコクのあるチェダーチーズを加えたのが「チーズ月見」。チーズがとろけることで、より濃厚で奥深い味わいになっている。

月見バーガーを朝から楽しみたい時は、「月見マフィン」。風味豊かなソーセージパティとたまご、スモークベーコン、トマトクリーミーソースをイングリッシュマフィンで挟んだ、朝マックの時間帯だけに楽しめる商品だ。

今年初めて登場したのは、「炙り牛すき焼き風月見」。月見バーガー同様に、卵・100％ビーフパティー・スモークベーコンを重ね、クリーミーな味わいのトマトクリークリーミーソースが入っているが、さらに牛すき焼きフィリングを加え、スチームしたバター風味のバンズで挟んでいる。昨年の「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」からさらに美味しさがパワーアップしたという。

チーズのとろけ具合が食欲をそそる上に、たしかに牛すき焼きフィリングはじゅわっと旨味が半端ない。もし今年の月見バーガーシリーズでどれかひとつだけ選ばなければならないのなら、間違いなく「炙り牛すき焼き風月見」をおすすめしたい。

牛すき焼きフィリングの旨味が最高

夕方5時以降の夜マック限定で登場するのは、「チーズチーズ倍月見」。2枚の100％ビーフパティにチェダーチーズとホワイトチェダーチーズをそれぞれ1枚ずつ加え、たまご・スモークベーコン・トマトクリームソースを合わせている。夜マックならではの食べごたえと、2種類のチーズの濃厚なコクに大満足間違いなしだ。

さらに、サイドメニューも魅力的だ。「月見マックシェイク 長野県産シャインマスカット」は2024年に発売した商品が復刻。シャインマスカットのフルーティーでジューシーな甘みとマックシェイクのクリーミーさの相乗効果がまた楽しめる。

「北海道産バターとあんことおもちの月見パイ」は2025年に発売した「あんバターとおもちの月見パイ」がさらに美味しくリニューアルした商品。ほんのり塩味を利かせ、焦がした風味を効かせたバターフィーリングとあんこの優しい甘さは何度も食べたくなる。

間違いなく合う組み合わせであることは食べる前からわかっているが……おもちがあまりにもやわらかいこと、そしてあんこが絶妙な甘さで、サクサクとしたパイの食感と具材のもっちり感のコントラストに感動するのだ。期間中3個は絶対に食べたい。

チキンマックナゲットと一緒に頼みたいのは、「黄金たまごタルタルソース」。黄金の月をイメージしたビジュアルだけでなく、アクセントに利かせた粗挽きブラックペッパーで、チキンマックナゲットの新しい味わいが楽しめそうだ。

月見バーガーシリーズはいずれも期間限定。まだまだ暑い日が続くが、マクドナルドの月見バーガーでひと足早く秋を感じたい。