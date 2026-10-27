シュークリーム専門店「ビアードパパ」は11月1日から、ブランド初となる「おさつバターシュー」を期間限定で発売する。なると金時を皮ごと使用したお芋クリームを、バターを塗って二度焼きしたザクザク食感のシュー生地に詰めた商品で、価格は360円。全国の店舗で11月30日まで販売する。

ビアードパパ「おさつバターシュー」360円(出所:DAY TO LIFE)

「おさつバターシュー」は、さつまいもの甘みとバターのコク、塩気を組み合わせたシュークリーム。シュー生地には、卵型の生地の上にむらさき芋パウダーを練り込んだクッキー生地を重ねて焼き上げる製法を採用。さらに、表面にバターを塗り重ねてオーブンで二度焼きすることで、バターの香りと甘じょっぱい味わい、ザクザクとした食感を生み出している。中にはさつまいもの品種「なると金時」を皮ごと使用して、特製カスタードと合わせたお芋クリームを詰めている。

むらさき芋パウダー入りのクッキー生地を重ね、バターを塗って二度焼きした「おさつバターシュー」(出所:DAY TO LIFE)

なお、クリームに見られる黒い粒は、さつまいもの皮またはバニラビーンズによるもの。

販売期間は11月1～30日で、価格は1個360円。全国のビアードパパで取り扱う。ただし、店舗によって販売期間や取り扱い商品が異なる場合があるほか、一部店舗やデリバリーでは価格が異なる。一部店舗のイートイン利用でも販売価格が変わる場合がある。