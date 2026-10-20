ファミリーマートは10月20日から順次、全国約5,600店(沖縄県を除く)で「焼きいも」(298円)をリニューアル発売する。

アルミホイルで2時間じっくり包み焼き! スイーツのような「とろあま」食感に

リニューアルした「焼きいも」(298円)は、従来の直焼きから製法を変更。さつまいもを1本ずつアルミホイルで包み、店内の専用オーブンで2時間かけてじっくり焼き上げる。アルミホイルで包むことで水分の蒸発を抑え、さつまいも本来の濃厚な甘みを引き出すのが特長。一口食べれば、スイーツのようなぜいたくな甘さと、ねっとりとした「とろあま」食感を楽しめるという。

原料には、「べにはるか」「シルクスイート」「べにまさり」など、厳選した国産さつまいもを使用する。品種は時期や地域によって異なる。ファミリーマートの基準を満たした産地・生産者から仕入れ、収穫後に約1ヶ月寝かせることで、でんぷん質を糖分に変化させ、甘みとしっとりとした粘りを高めているという。

毎週金曜日は対象の焼きいもが20円引き

リニューアルした焼きいもをより多くの人に楽しんでもらうため、毎週金曜日限定で20円引きとなるキャンペーンを実施する。

期間は10月23日～2027年5月28日の毎週金曜日。対象の「焼きいも」が通常価格から20円引きとなる。なお、原料の状況によって販売終了時期が前後する場合がある。