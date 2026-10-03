プレマが運営する「プレマルシェ・ジェラテリア」では9月中旬より、秋のフレーバー4種を順次発売している。

秋のフレーバー4種

今回は、「シルクスイートのほくほく焼き芋」、「紫芋とオーガニック豆乳の出会い」、「かぼちゃとオーガニック豆乳の出会い」、「ザ・モンブラン」の4種類が登場。

いずれも、さつまいもやかぼちゃ、栗など秋ならではの素材をメインとしたフレーバーで、ノンミルクとなっている。

「シルクスイートのほくほく焼き芋」は、甘みの強い国産さつまいもを焼き芋にしてして使用。生クリームを使わず、プラントベース素材でクリーミーな仕上がりを実現している。

「紫芋とオーガニック豆乳の出会い」は、紫芋ならではの色合いと、自然な甘みが特徴。自然なやさしい甘みを楽しめます。オーガニック豆乳と手亡豆の白あんを合わせ、コクとなめらかな口当たりをプラスしている。

「かぼちゃとオーガニック豆乳の出会い」は、かぼちゃをしっかり蒸すことで素材そのものの甘みを引き出している。オーガニック豆乳と手亡豆の白あんを練り合わせた事によるなめらかさも特徴。シナモンによるほどよいスパイシーな味わいも加わっている。

「ザ・モンブラン」は、良質な栗に手亡豆の白あんを合わせ、ラム酒がアクセントとなっている。

価格は京都三条本店では各600円、東京中目黒駅前店では各800円。通信販売「びんちょうたんコム」でも取り扱う。