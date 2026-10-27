M!LKの山中柔太朗が、YouTubeチャンネル『劇場版 じゅうたろう』で公開された動画「劇場版 よういちろう」に出演。ゲストに元サッカー日本代表の柿谷曜一朗氏を迎え、さまざまなスポーツで対決した。

山中柔太朗

山中柔太朗、柿谷曜一朗氏の技術に改めて感動

動画では、山中が柿谷氏と、ボウリング、バッティング、卓球で対決。その対決結果を受け、スタッフが「柿谷さんはサッカー以外も上手い! という検証結果になった」とまとめたのち、「さっきキックターゲットあったじゃん? 柿谷さんサッカーどうなのか分からなくない?」とまさかの疑問を投げかけると、山中も思わず爆笑。

ノリのいい柿谷氏が「確かにな!」「もうやめたじゃん? ってことだよね」と乗っかり、サッカーでも対決することに。スタッフが「(企画の入りとしてのノリでも)本当に失礼なこと言ってすみません……!」と謝罪すると、全く気にしていないといった様子で柿谷氏は「これだよな、本当の勝負って」「(失礼なこと)言ってる? 俺が分かってないだけ?」と快く応じていた。

チャンスは12回で、1から9までの数字が書かれた的にボールを当てるゲームで、先攻の山中らは思うように的を射抜くことができず、スタッフと合わせて6枚という結果に。一方、柿谷氏は序盤こそ苦戦する場面もあったものの、次第に狙いを定め、9枚の的のうち8枚に当てることに成功。柿谷氏の技術を目の当たりにして「マジ感動してた」と驚きを隠せない様子の山中だったが、対決後に改めて「当たり前ですけど、バケモノです」「しかも裸足で」と感動の声を上げた。

また、動画の終盤には、ボウリング対決開始前に山中が「負けたら劇場版(じゅうたろうのチャンネル名を)取られるみたいなこともあるかもしれないです」と話していたことを受け、今回の動画のタイトルについて「劇場版 よういちろうとかどうですか?」「それで許してください」とお願いする場面も。柿谷氏が「み! るきーずに怒られない?」と聞くと、山中は「本当に大丈夫です」「みんな大好きです」と即答。すると、柿谷氏も「僕も大好きですよ」「一緒ですよ」と応じ、和やかなやりとりを見せていた。