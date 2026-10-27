「ちょっと静かにしてよ!」――M!LKの曽野舜太が、きょう27日に放送される日本テレビ系バラエティ特番『ザッツ M!LK』(23:59～)で、朝からぐずる子どもの登園準備に挑戦。水筒の準備や髪の毛のセット、おもちゃの片付けなど、次々と押し寄せる“名もなき家事”に大パニックとなる。

“名もなき家事”の実演テストに挑む

同番組は、何かと失敗できない現代社会で、恥をかきたくない日本国民に代わり、M!LKの5人が本気で恥をかく新感覚バラエティ。世のママたちが毎日こなしている“名もなき家事”や、箸を使った極上グルメの食事に挑戦する。

最初の企画「イッツ･ア･マザーズワールド」では、M!LKの家事力をチェック。『たまひよ』全面協力のもと、ママたちへのアンケートをもとに、朝の家事に潜む“名もなき家事”の実演テストに挑む。

予習として「朝の家事リスト」に目を通す5人だが、「洗濯って糸くずフィルターまで掃除しなきゃいけないの?」と問題発言が飛び出し、スタジオのママたちから悲鳴が。さらに、朝の換気や洗濯に関する細かな家事にも「なんで?」「どうして?」と理解が追いつかず、見届け人の柳原可奈子と柿谷曜一朗から「今日、大丈夫!?」と心配されてしまう。

そんな中、家事が苦手な最年少メンバー・曽野には超難題が待ち受ける。朝からぐずる子どもを機嫌よく保育園に登園させるという課題だが、水筒の準備、髪の毛のセット、おもちゃの片付けなど、次から次へとやるべきことが発生。

あまりのタスクの多さに、曽野は「ちょっと静かにしてよ!」と大パニックに。果たして無事に子どもを登園させることができるのか。

ほかにも、塩崎太智は子どもが食べ散らかしたテーブルの片付けに悪戦苦闘。佐野勇斗は朝のゴミ出しで大忙しとなり、家事力に自信のあるリーダー・吉田仁人は、子どものリクエストに応えた即興の朝食作りで絶賛される。

一方、山中柔太朗はマイペースすぎる食器洗いで、柳原から「もう私がやるわ!」とイライラされてしまう。

松下由樹を前に“箸侍”にも挑戦

さらに、M!LKの5人が侍に扮し、全国のツルツル、ぬるぬるした極上グルメを箸でつかんで食べる「いただき!箸侍」も展開。

松下由樹が扮する“松下の局”が用意したのは、桃の缶詰や佐野の故郷・愛知県の人気スイーツなど、箸でつかむには難しい食材ばかり。5人は10秒以内に箸から落とさず食べられるかに挑戦する。

最難関の食材には「これとんでもないぞ!」と大苦戦。最も多く成功し、最優秀箸侍の栄冠とサプライズを手にするのは誰なのか。

【編集部MEMO】

曽野舜太

2002年5月3日生まれ、三重県出身。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバー。音楽活動のほか、俳優としてドラマ『低体温男子になつかれました。』『スメルズライクグリーンスピリット』、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』などに出演。2026年4月からNHK高校講座『ベーシック英語』にレギュラー出演するなど、活動の幅を広げている。12月18日には初のソロ写真集『曽野まんま』を発売予定。

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