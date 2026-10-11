日本テレビ系の健康キャンペーン「KARADA WEEK」が、10月31日から11月8日までの9日間にわたって実施される。今年も上田晋也が12年連続でキャプテンを務め、M!LKがサポーターに就任。テーマ曲にはM!LKの「好きすぎて滅!」が決定した。

今年で12年目を迎える「KARADA WEEK」のテーマは「1日1分、新しい自分はじまる。」。日テレ系のさまざまな番組を通して、毎日無理なく始められる運動などを紹介し、心と体の健康につながるきっかけ作りを目指す。

上田晋也「何の違和感もないだろうし」

キャプテンを12年連続で務める上田に、M!LKの佐野勇斗が「上田さんは12年連続キャプテンですが、気持ちの変化はありますか?」と質問。

上田は「12年間、毎年やらせてもらっているから、どんどん若返るよね。今M!LKと同期ぐらい(笑)」と冗談を飛ばし、「全然僕はいいよ、(M!LKに)入って。何の違和感もないだろうし」と加入に意欲を見せる。

これに塩崎太智は「それはごめんなさい!(笑)」と即答し、笑いを誘った。

また、今年のテーマ「1日1分」にちなみ、日々行っていることについてトーク。山中柔太朗は風呂上がりのストレッチ、塩崎は朝の頭皮マッサージ、佐野はベッドメイキングを挙げる。

吉田仁人は、3カ月前から健康を意識して朝にスムージーを作っているといい、「冷凍ベリー3kgとか買っています(笑)」と告白。上田から「吉田君はもうサポーターとしての自覚がある!(笑) さすがリーダーは違うね!」と称賛された。

一方、曽野舜太は「僕はテレビが大好きなので、勉強としてこれから上田さんが出ている番組を毎日1分見たいと思います!」と宣言するが、上田は「もっと見て! これからって…(笑)」とツッコんだ。

M!LK、上田晋也の“懸垂8回”に挑戦

毎年「KARADA WEEK」期間中の『Going! Sports ＆ News』で高難易度の企画に挑んでいる上田。昨年は懸垂に挑戦し、50代ながら8回を成功させた。

その映像を見たM!LKのメンバーが「本当にすごい!」と驚く中、上田は「僕はいろいろなチャレンジを毎年やっているんだけど、M!LKのみんなにもチャレンジできるものがあったらやってもらおうかなと思って、今回は懸垂を用意しました!」と突然発表。M!LKの5人も懸垂に挑戦することになった。

佐野は「懸垂やっていたんですけど、8回はいかないです。上田さんは順手でやっていらっしゃって、本当にすごいです!」とリスペクト。

一方、塩崎は「ジムへ行っていますし、昔、器械体操をやっていたので鉄棒は握り慣れています!」と自信を見せる。20代のM!LKは、上田が記録した8回にどこまで迫れるのか。

「KARADA WEEK」期間中には、『人生が変わる1分間の深イイ話』『踊る!さんま御殿!!』『ぐるぐるナインティナイン』『沸騰ワード10』『1億人の大質問!?笑ってコラえて!』などでも健康にまつわる企画を放送する。

【編集部MEMO】

M!LKは、2014年結成の5人組ダンスボーカルグループ。2015年に「コーヒーが飲めません」でCDデビューし、2021年に「Ribbon」でメジャーデビュー。2023年には初の横浜アリーナ単独公演を開催し、2024年に結成10周年を迎えた。メンバーは佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人。

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