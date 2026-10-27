スシローは10月28日、国産ほたて貝柱を使ったすし3種を全国の店舗で発売する。ほたて本来の甘みと旨みを楽しめる一貫のほか、マヨ炙りや柚子のせなど、仕立ての異なる商品を用意するという。

ほたて貝柱3種仕立て

そのまま・マヨ炙り・柚子のせの国産ほたて3種

「国産ほたて貝柱 1貫」(110円～)は、国産ほたて貝柱そのものの甘みと旨みを楽しめる商品。

国産ほたて貝柱 1貫 110円～

「漬け国産ほたて貝柱 マヨ炙り 1貫」(110円～)は、醤油漬けにしたほたてにマヨネーズをかけて炙った一貫。ほたての甘みとマヨネーズのコク、焦がし醤油の香ばしさが特徴だ。

漬け国産ほたて貝柱 マヨ炙り 1貫 110円～

「漬け国産ほたて貝柱 柚子のせ 1貫」(110円～)は、柚子の爽やかな香りを添えた一貫。

漬け国産ほたて貝柱 柚子のせ 1貫 110円～

天然本鮪ねぎとろ包みや大切りムラサキいかも登場

国産ほたてのほかにも、お得に楽しめる商品が登場する。

「長崎沖 天然本鮪ねぎとろ包み」(110円～)は、鮪の王様とも称される天然本鮪のねぎとろを包みで味わえる商品。なお、持ち帰りの場合は軍艦1貫となる。

長崎沖 天然本鮪ねぎとろ包み 110円～

「大切りムラサキいか食べ比べ」(110円～)は、大切りのムラサキいかを素材そのものの味わいと塩レモンの2種類で食べ比べできる商品。

大切りムラサキいか食べ比べ 110円～

天然魚や青森育ちのサーモンを食べ比べ

一皿で複数の味を楽しめる商品として、「天然魚彩り5種盛り」(680円～)も販売する。盛り合わせ内容は、天然インド鮪中とろ、寒さわら藁焼(生姜のせ)、金目鯛の炙り(直火炙り)、境港産こはだ、あかす海老包み 卵黄醤油がけ(数の子バラコのせ)。

天然魚彩り5種盛り 680円～

また、「青森育ちのサーモン食べ比べ」(260円～)も登場。サーモンと漬け(ネギ・生姜)を食べ比べできる。

青森育ちのサーモン食べ比べ 260円～

佐賀の郷土料理をイメージした創作すしも

新作の創作すしとして、魚や野菜を酢味噌で合わせた佐賀の郷土料理「かけ和え」をイメージした「あじ酢洗い 味噌和え軍艦」(120円～)が登場する。

あじ酢洗い 味噌和え軍艦 120円～

今回紹介した商品はいずれも10月28日から全国のスシローで販売する。販売期間は商品によって異なり、期間内の販売状況によっては販売を継続する場合もある。店舗によって価格が異なるため、販売開始以降の各店舗の販売状況や価格は、スシローのアプリまたは公式サイトで確認できる。