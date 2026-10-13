あきんどスシローは10月14日より、「本鮪中とろ」を110円～全国のスシローで販売する。

回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生した。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで、40年以上にわたり、こだわりを貫いてきた。現在は「すしに真っすぐ!」を掲げ、うまさの質をさらに深掘りしている。

10月14日からは、鮪の王様とも称される本鮪の中とろを110円～で販売する。中とろならではの脂のりと香り、旨みをほどよいバランスで楽しめる。

さらに、一皿で2種類の仕立てを食べ比べできる創作すしも用意。「国産ほたて食べ比べ」(360円～)は国産ほたての素材そのままの旨みと、香ばしい焦がし醤油を楽しめる。

「馬刺し食べ比べ」(360円～)は、ごま油と塩を合わせることで馬刺しの旨みを引き立てた赤身と、馬肉と卵黄醤油の風味が相性抜群の千切りユッケを味わえる。

「甘鯛の炙り食べ比べ」(280円～)は、皮目を直火で炙ることで脂の甘みが広がる素炙りと、甘鯛の旨みに加えて醤油の香ばしさがたまらない焦がし醤油を堪能できる。

販売期間はいずれも10月14日～10月25日で、販売予定総数が完売次第終了する。舗によって価格が異なる。販売開始以降の各店舗の販売状況・価格は、同社のアプリ・HPで確認できる。