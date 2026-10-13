あきんどスシローは10月14日から、「おいもフェス2026」を全国のスシローで開催する。

おいもフェス2026

"SUSHIRO Cafe"では、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエによって開発されたスイーツを販売している。10月14日より、ブリュレ包みやパフェなど、この時期に食べたい、おいもスイーツが登場する。

「お芋のクレープブリュレ包み」(300円～)は、店内でひとつずつお芋のアイスとクラッシュ芋けんぴ、ホイップをクレープで包み、提供直前にキャラメリゼしてブリュレ仕立てにし、大学芋を添えた。パリッとした食感や、香ばしさ、味わいが楽しめる。

「安納芋と紅はるかのお芋すぎるパフェ」(370円～)は、2種のアイスの上品な甘み、クラッシュしたカリカリの芋けんぴとホクホクの大学芋の食感を味わえる。カラメルのほどよい甘みと苦みがアクセントになる、安納芋と紅はるかを使用したお芋感満載のパフェ。

さらに、「お芋ようかん黒蜜がけの甘味寄せ」(250円～)も登場する。なめらかな口当たりで、さつま芋本来の風味を味わえる芋ようかんと、ふっくらとした上品な甘みのある北海道産あずきを使用したゆであずきに、濃厚でクリーミーなミルクアイスを合わせた。仕上げにきなこと、沖縄の黒糖を使用した風味豊かな黒蜜をかけることで、口の中に香りとコクが広がり、和を感じる余韻のある味わいになっている。

いずれも販売期間は10月14日～11月8日まで。但し販売予定総数が完売次第、終了となる。店舗により価格が異なり、各店舗の販売状況・価格はスシローのアプリ・HPで確認できる。