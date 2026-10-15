スシローは10月14日～10月25日の期間、埼玉県川越市のつけ麺の名店「頑者」が監修した「魚粉薫る 魚介豚骨ラーメン」を全国の店舗で販売する。

今回監修を担当する「頑者」は、埼玉県川越市に店を構えるつけ麺の名店。食べログで2026年9月14日時点で3.76の評価を獲得し、魚粉と濃厚豚骨を組み合わせたスタイルのパイオニアとして、多くのファンを惹きつけている。

「魚粉薫る 魚介豚骨ラーメン」(480円～)は、濃厚な魚介豚骨スープに魚粉をたっぷり加えた一杯。魚粉の香りが広がり、パンチがありながらも次の一口が欲しくなる味わいに仕上げたという。濃厚な豚骨と魚介の旨みが広がるスープに麺が絡み合う。監修元の「頑者」では、スープの表面に特製の魚粉をたっぷり振りかけ、自家製の極太麺を組み合わせた独自のスタイルを採用している。

スープは、10時間以上煮込んだ豚骨や鶏ガラの動物系スープに、カツオやサバ、煮干しなどの魚介だしを合わせたもの。濃厚でありながら後味はすっきりとしており、魚粉の香ばしさや自家製麺のツルツルとした舌触り、モチモチとした食感も特徴だという。

魚粉薫る 魚介豚骨ラーメン 480円～

価格は店舗によって異なり、販売予定総数21万食に達し次第終了となる。ただし、販売状況によっては販売期間を延長する場合がある。