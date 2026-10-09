スターバックスでは、ハロウィンシーズンが10月9日(金)よりスタートします。今回登場するのは、怪しいパープルカラーに猫耳をあしらった『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver.』と『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ白耳ver.』の2種類の新作フラペチーノ。メディア向けに行われた試飲会に参加して、ひと足先にハロウィン気分を味わってきました。

10月9日(金)より発売する『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver.』と『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ白耳ver.』

新作『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver. / 白耳ver.』はどんな味?

スターバックスの2026年ハロウィンシーズンのテーマは“Halloween purple cat in mystery forest”。奇妙な森に潜む“幻のパープルキャット”をモチーフにした『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver.』は、怪しいパープルカラーにぴょこんと立ち上がる黒い猫耳をあしらった、かわいさもありつつも怪しげなビジュアルが目を惹きます。

『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver.』(Tallサイズのみ/持ち帰り717円、店内利用730円)

カップの淵に沿わせているのは、ブラックベリーの甘酸っぱい風味と、アフターフレーバーにチョコレートのほろ苦さが広がるブラックベリーチョコレートソース。カップの底にはブルーベリーヨーグルト、その上からブラックベリーチョコレートソースとミルクをミックスしたベースが注がれています。

ホイップクリームの上には、カップからひょっこりと顔を出しているような猫耳チョコレートをトッピング。『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver.』はビターチョコレートを、『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 白耳ver.』はホワイトチョコレートを使用しています。どちらもベースは同じなので、気分や好みによって猫耳を選べるのが今回の特徴です。

『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver.』(Tallサイズのみ/持ち帰り717円、店内利用730円)

早速飲んでみると、ブルーベリーヨーグルトの甘酸っぱく爽やかな味わいが広がります。ヨーグルトといっても酸味やコクは控えめで、低脂肪牛乳のような軽やかな口当たり。時折ブルーベリーの果肉が現れ、つぶつぶとした食感とジューシーな味わいが楽しめました。そこに、ブラックベリーチョコレートソースの甘酸っぱさとカカオのほろ苦さが重なり、コク深い味わいに。ベリーの爽やかな風味をしっかりと感じながらも、まろやかで重たさはなく、すっきりとした後味に仕上がっていました。

飲むヨーグルト感覚で楽しめるので、朝の一杯や、気分をリフレッシュしたいときに飲みたくなる一杯です。

『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver. / 白耳ver.』のカロリーは?

『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver. / 白耳ver.』のカロリーは販売され次第追記します。

『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver. / 白耳ver.』の価格は?

『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver. / 白耳ver.』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合730円、持ち帰りの場合717円です。

『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver. / 白耳ver.』のおすすめのカスタムは?

『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver. / 白耳ver.』に合うカスタマイズを聞いてみると下記3つがおすすめなのだそう。1つ目は、ホワイトモカフレーバーシロップを追加(+55円)。ブラックベリーの甘酸っぱさとカカオのコクに、ホワイトチョコレートのようなまろやかな甘みが加わりリッチな味わいに。2つ目は、ノンファットミルクに変更(0円)。ミルクのコクを軽やかにすることで、ヨーグルトとベリーの爽やかな酸味をより感じることができるのだそう。3つ目は、エスプレッソショットを追加(+55円)。ベリーの甘酸っぱさとカカオのコクは、意外にもエスプレッソの香ばしさとほろ苦さにマッチして、大人な味わいを楽しめるそうです。

『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver. / 白耳ver.』の販売期間は?

『ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver. / 白耳ver.』の販売期間は、10月9日(金)からなくなり次第終了です。

真っ黒なスイーツ『抹茶あんバター チョコスコーンサンド』も登場

スターバックスのハロウィンシーズンといえば、毎年恒例の真っ黒なスイーツにも注目。今年は、黒いチョコスコーン生地で抹茶あんとバターを挟み、まるでおばけが舌を出しているように見える『抹茶あんバター チョコスコーンサンド』が登場します。

ほろっとした食感で、やさしいチョコレートの甘さと香ばしさを感じるスコーン。そこに、ほろ苦くまろやかな甘みの抹茶あんと、バターの塩味とコクがじゅわりと重なり、大人な味わいに。バターやチョコスコーンと聞くとずっしりとしたイメージがありましたが、意外にも軽やかで、和菓子感覚で楽しめます。チョコレートと抹茶あんの甘みに、バターの塩味が絶妙にマッチし、あとを引くおいしさでした。

同日からはハロウィングッズも登場

同日からは、いたずら心あふれる猫たちをあしらったグッズも登場。ひと足早いハロウィン気分を、お近くの店舗で堪能してみてはいかがでしょうか？