スターバックス コーヒー ジャパンは、バリスタが一杯ずつ仕上げる「パンプキン スープチーノ」を9月30日から全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)で発売する。

パンプキン スープチーノ

バリスタが一杯ずつ仕上げる「スープチーノ」

「パンプキン スープチーノ」(店内利用:Short500円 Tall540円、持ち帰り:Short491円 Tall530円)は、温かいスープを手軽に楽しみながら、自分自身をいたわる「ご自愛時間」を提案する商品。少し寒さを感じる朝の一杯や、これから頑張る前の軽食、仕事終わりのひと息、夜のくつろぎ時間など、さまざまなシーンで楽しめるという。

スープチーノは、バリスタが一杯ずつスチームして仕上げるのが特徴。ふわふわのフォームに包まれた、カプチーノのようになめらかな泡とスープの味わいを楽しめる。

パンプキン スープチーノ 店内利用:Short500円 Tall540円、持ち帰り:Short491円 Tall530円

「パンプキン スープチーノ」には北海道産かぼちゃを使用。たまねぎとセロリのほのかな風味に、ブラックペッパーとナツメグのアクセントを加え、奥行きのある味わいに仕上げている。隠し味のメープルフレーバーが、かぼちゃ本来のやさしい甘みを引き立てるという。

ひと口目には、ふわふわの泡とともにかぼちゃとミルクのやさしい甘みが広がり、飲み進めるにつれて、たまねぎの旨みや野菜のほのかな味わいが感じられる。ナツメグがアクセントとなり、味わい全体を引き締める。

また、時間の経過とともにとろりとした質感へ変化し、かぼちゃの甘みがより際立つのも特徴。温度による味わいの変化も楽しめるという。

パンプキン スープチーノ 店内利用:Short500円 Tall540円、持ち帰り:Short491円 Tall530円

ミルク変更で好みの味わいに

「パンプキン スープチーノ」は、ミルクを変更して好みの味わいを選ぶこともできる。

ソイミルク(調製豆乳)への変更は無料。かぼちゃの甘みと相性がよく、よりコク深くまろやかな味わいになるという。

その他のミルクへの変更は、店内飲食の場合55円、持ち帰りの場合54円の追加料金がかかる。