スターバックス コーヒー ジャパンは10月9日、「スターバックス リザーブ カフェ」6店舗で「スターバックス リザーブ コーヒー & エスプレッソクリーム フラペチーノ」を発売する。エスプレッソホイップを使い、クリーミーな甘さとコーヒーのほろ苦さを組み合わせた“夜のドルチェコーヒー”だ。

(写真左)「スターバックス リザーブ コーヒー & エスプレッソクリーム フラペチーノ」(出所:スターバックス コーヒー ジャパン)

新商品は、イタリアのドルチェ文化に着想を得たフラペチーノ。カップの底と天面にエスプレッソホイップを使用し、飲み始めはクリーミーな甘さ、飲み進めるにつれてエスプレッソの香ばしさとコクを感じられる仕立てとなっている。

Tallサイズのみで、価格は持ち帰り884円、店内利用900円。

エスプレッソホイップをカップの底と天面に使用(出所:スターバックス コーヒー ジャパン)

店内のコーヒーディスカバリーカウンターでは、コンディメントを使ったアレンジも可能。新商品には、カカオの香ばしさと食感を加える「カカオニブ」や、華やかな香りを加える「ピンクペッパー」を組み合わせられる。

既に販売している「スターバックス リザーブ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」「スターバックス リザーブ オペラ フラペチーノ」と合わせ、3種類の“夜のドルチェコーヒー”を展開する。

販売店舗は、新宿マルイ本館2階店、東京スカイツリータウン30F店、大丸梅田地下1階店、心斎橋パルコ地下1階店、名古屋 栄 HAERA店、天神ビジネスセンターⅡ店の6店舗。10月9日から販売し、一時欠品や早期終了、時間帯によって完売する場合がある。