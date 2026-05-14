ゴンチャ ジャパンは、5月21日より、シャインマスカットの味わいを詰め込んだデザートティー「SHINEシャインマスカット」を期間限定で販売する。4年目を迎える今年は、トッピングにアロエをプラスした新食感のドリンクに加え、シリーズ初となるスパークリングティーがラインアップに加わるとのことだ。

SHINEシャインマスカット

初登場のスパークリングティーを含む全4種のラインアップ

展開される商品は、上品な香りと濃厚な甘みを阿里山ウーロンが引き立てる「SHINEシャインマスカット ミルクティー」(670円)をはじめ、フレッシュ感あふれるフルーツティーの「SHINEシャインマスカット ティーエード」(670円)、シャリッとなめらかな食感が心地よいフローズンティー「SHINEシャインマスカット ジェラッティー」(700円)が並ぶ。

SHINEシャインマスカット ミルクティー 670円

SHINEシャインマスカット ティーエード 670円)

SHINEシャインマスカット ジェラッティー 700円

さらに今回はシリーズ初となる炭酸仕立ての「SHINEシャインマスカット スパークリングティー」(760円)がLサイズ限定で加わっており、シュワッと弾ける爽快感を堪能できるという。また、トッピング用の「シャインマスカット ゼリー」も100円で提供される。

SHINEシャインマスカット スパークリングティー 760円

シャインマスカット ゼリー 100円

自分好みにアレンジできる「追いアロエ」などのカスタムも

ゴンチャらしい楽しみ方として、おすすめのカスタマイズも提案されている。「SHINEシャインマスカット」にアロエを追加して食感を強化する「追いアロエ」や、ナタデココを加えて3種の食感を楽しむ組み合わせは、より満足度の高い一杯になるという。さらに、レギュラーメニューのアールグレイティーやピーチ阿里山 ティーエード、マンゴーピーチ阿里山 ジェラッティーにシャインマスカット ゼリーをトッピングすることで、お茶とフルーツの華やかな共演を楽しめるとのことだ。

これらの商品は5月21日より国内のゴンチャ全店で販売される。一般販売に先駆け、5月14日からはららぽーと豊洲店と秋葉原中央通り店で先行販売が開始され、5月18日からは商品取り扱い全店にてモバイルオーダー先行販売も実施予定とのことだ。世界約30か国で展開するゴンチャは、上質な茶葉から丁寧に淹れたお茶を通じて、日常に幸せな時間を提供し続けるとしている。