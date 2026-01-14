ゴンチャ ジャパンは1月22日から期間限定で、デザートティー「ハニーナッツウーロン」を国内ゴンチャ全店(一部店舗を除く)にて販売する。

ハニーナッツウーロン

今回の「ハニーナッツウーロン」は、百花蜜のソースにコク深いアーモンドペーストをひとさじ加えた「ハニーナッツソース」と百花蜜の濃厚な甘みを楽しめる「ハニーゼリー」(90円)を使用。

また、香ばしくローストしたアーモンドをくだき、キャンディングコーティングした「キャンディングアーモンド」をトッピングし、食感のアクセントをプラス。香ばしくまろやかな烏龍ティーが、ハニーとナッツのリッチなおいしさを引き立てる。下記4種類のラインアップが展開される。

「ハニーナッツウーロン ミルクティー」(ICED,M/670円)は、濃厚なハニーと香ばしいナッツ、すっきりした烏龍ティーのハーモニーを楽しむミルクティー。追加トッピングは1つまで。

ハニーナッツウーロン ミルクティー(ICED,M/670円)

「ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー」(ICED,M/720円)は、ハニーナッツソースと、風味豊かなアーモンドミルクの組み合わせを楽しめる一杯。追加トッピングは1つまで。

ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー(ICED,M/720円)

「香り立つ ハニーナッツウーロン ミルクティー」(HOT,S/640円)は、ハニーナッツソースと、烏龍ティーのやさしいハーモニーを楽しむホットミルクティー。追加トッピングは2つまで。

香り立つ ハニーナッツウーロン ミルクティー(HOT,S/640円)

「香り立つ ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー」(HOT,S/690円)は、アーモンドペーストを加えたハニーナッツソースに、相性の良いアーモンドミルクを合わせた、香り高いホットのウーロンミルクティー。

追加トッピングは2つまで。

香り立つ ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー(HOT,S/690円)

「ハニーゼリー」は、「マサラチャイミルクティー＋ミルクフォームトッピング」や「アールグレイティー」との相性が良い。

「ハニーナッツウーロン」は、1月22日から販売するが、1月19日から商品取り扱い全店にてモバイルオーダー先行販売、1月15日から、ららぽーと豊洲店にて先行販売となる。なお、トッピングのみ全店で1月22日から販売。

さらに、1月22日から「ハニーナッツウーロン ミルクティー/アーモンドミルクティー」、「香り立つ ハニーナッツウーロン ミルクティー/アーモンドミルクティー」の中からいずれか1点を購入すると、ゴンチャの公式キャラクター「ゴンチャム」がデザインされたオリジナルあったカイロ(使い捨てカイロ)が先着でもらえる。

なお、対象店舗は国内ゴンチャ全店で、デリバリーは対象外となる。

また、期間中は店内が「ゴンチャム」で装飾される。