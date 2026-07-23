「ゴンチャ」は7月30日より、夏の新商品「トロピカルフルーツ」を期間限定で販売する。

「トロピカルフルーツ」は、マンゴー、オレンジ、パッションフルーツの3種類の果実と、阿里山ウーロンティーを組み合わせたフルーツティー。とろとろ食感のマンゴー、つぶつぶ食感のオレンジ、ぷちぷち食感のパッションフルーツを楽しめる一杯となっている。

ベースには、花のような香りとすっきりした後味が特徴の阿里山ウーロンティーを使用。フルーツの味わいを引き立てながら、暑い夏にも軽やかに楽しめる仕上がりにしたという。

ゴンチャから3種のフルーツを楽しむ夏限定ドリンクが登場

阿里山ウーロンティーと3種のトロピカルフルーツを合わせた「トロピカルフルーツ ティーエード」(690円)は、フルーツの甘酸っぱさと花のような香りのティーを楽しめる一杯。見た目にも華やかな黄金色に仕上げ、すっきりした甘さで提供する。

トロピカルフルーツ ティーエード 690円)

「トロピカルフルーツ ミルクティー」(690円)は、マンゴー、オレンジ、パッションフルーツと阿里山ウーロンティーを組み合わせた夏限定のミルクティー。果実の風味を感じながら、暑い季節にも飲みやすいすっきりとした味わいに仕上げている。

トロピカルフルーツ ミルクティー 690円

炭酸を加えて爽快感を楽しめる「トロピカルフルーツ スパークリングティー」(780円)は、3種のフルーツと阿里山ウーロンティーを合わせたドリンク。濃厚なマンゴー、甘酸っぱいオレンジ、爽やかなパッションフルーツが口いっぱいに広がるLサイズの商品となっている。

トロピカルフルーツ スパークリングティー 780円

さらに、フローズン仕立てでデザート感覚を楽しめる「トロピカルフルーツ ジェラッティー」(720円)も登場。阿里山ウーロンティーと3種のフルーツをひんやり冷たい食感とともに味わえる、夏にぴったりの一杯となっている。

トロピカルフルーツ ジェラッティー 720円

ごろごろマンゴー果肉トッピングも期間限定で登場

期間限定トッピングとして「ごろごろマンゴー果肉」(100円)も販売する。ダイス状にカットしたマンゴーを贅沢に使用し、濃厚な甘みとほどけるような口どけを楽しめるトッピングとなっている。