ゴンチャ ジャパンは4月9日、「GO! GO! MANGO!」と題したマンゴーを使用したアジアンデザートティーを連続して発売する。第1弾は、昨年支持を集めた「マンゴーミニパール」がマンゴー果肉を1.5倍増量して国内ゴンチャ全店に登場。

マンゴーミニパール

「マンゴーミニパール」は、ダイス状にカットしたマンゴー果肉を使用し、芳醇なマンゴーソースとぷよぷよ食感のミニパールとともに、マンゴーの濃厚なおいしさを楽しめる一杯に仕上げられている。

ベースには、フルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティーを使用し、マンゴーの甘みを引き立てながら、すっきりとした飲み心地を楽しめる。ラインアップは、ミルクティー、ティーエード、ジェラッティーの3種類。

「マンゴーミニパール ミルクティー」（ICED/M/670円）は、ダイス状のマンゴー果肉に、濃厚なマンゴーソースと、やさしい甘さのミニパールを合わせたミルクティー。

「マンゴーミニパール ティーエード」（ICED/M/670円）は、フルーティーで華やかな香りの阿里山ウーロンティーをベースに、マンゴーの甘みとミニパールの食感を堪能するフルーツティー。

「マンゴーミニパール ジェラッティ―」（FROZEN/M/700円）は、ごろごろと入ったマンゴー果肉とぷよぷよのミニパールの食感を、フローズンのシャリシャリ食感とともに楽しむ一杯。

「ミニパール」(100円)は、定番のパール（タピオカ）をミニサイズにしたぷよぷよ食感。三温糖のやさしい甘みを感じられる。

「ごろごろマンゴー果肉」(100円)は、ダイス状にカットしたマンゴー。マンゴーの濃厚な甘みとほどけるような口どけを味わえる。なお、生のマンゴーを原料に使用しているためマンゴーの皮や繊維が残る場合がある。

発売日は4月9日。モバイルオーダー先行販売は商品取り扱い全店にて4月6日スタート。ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店では4月2日スタート。なお、トッピングは全店で4月9日スタートとなる。

同店おすすめのマンゴーカスタムは以下の通り。

「ピーチ阿里山 ティーエード」(ICED/M/530円)に「ごろごろマンゴー果肉」(100円)をダブルトッピングすると、マンゴーとピーチ、2つのフルーツが重なり合い、トロピカルな味わいに。

ピーチ阿里山 ティーエード＋ごろごろマンゴー果肉×2

「マンゴー阿里山 ティーエード」(ICED/M/570円)に「ごろごろマンゴー果肉」＋「ミルクフォーム」(トッピング合わせて190円)をトッピングすると、ジューシーで濃厚なマンゴー果肉が、芳醇なマンゴーティーエードと相性が良い。ミルクフォームがとろけて、すっきりまろやかなラッシーのような味わいに。

マンゴー阿里山 ティーエード＋ごろごろマンゴー果肉＋ミルクフォーム

「マンゴーミニパール ミルクティー」(ICED/M/679円)に「ごろごろマンゴー果肉」(100円)をトッピングすると、果肉感たっぷりで、さらにジューシーな味わいに。