フジテレビ系スポーツニュース番組『すぽると!』(毎週日曜23:45～)で、現役プロ野球選手100人が各部門のNo.1を選ぶ恒例企画「プロ野球100人分の1位」が、8日の放送からスタートする。

「直球」「変化球」「打撃」「守備」「走塁」の5部門でNo.1を選出

「プロ野球100人分の1位」は、現役プロ野球選手100人にアンケートを行い、選手同士が認める各部門のNo.1を決定する年に一度の名物企画。今年も「直球」「変化球」「打撃」「守備」「走塁」の全5部門で、一流選手たちが選ぶスペシャリストを発表していく。

実際に対戦するプロ野球選手だからこそ分かる技術やすごさが明らかになるのが、同企画の魅力。どの選手が1位に選ばれるのかだけでなく、誰がその選手に投票したのかという点も、ファンにとっての見どころとなる。

例年は12月から翌年1月にかけて、5週にわたり1週1部門ずつ発表してきたが、今年は放送時期を変更。番組側が「野球熱が高いのはいつなのか?」と考えた結果、日本シリーズ終了直後の11月8日からスタートすることになった。シーズンの熱気が冷めないうちに、試合とは違った角度からプロ野球の魅力を届ける。

初回の8日は「直球部門」を放送。以降も5週にわたって各部門のNo.1を発表していく予定で、次週に放送する部門は前週の番組内で告知される。

12球団との初コラボグッズ 1位だけでなくノミネート選手も対象

さらに今年は、「プロ野球100人分の1位」とプロ野球12球団による初の記念コラボグッズが誕生。12球団の協力のもと、各部門の1位に輝いた選手だけでなく、ノミネートされたすべての選手を対象にグッズが制作される。

グッズには、盾、アクリルスタンド、フェースタオルなどを用意。毎年、部門ごとに選ばれる選手の顔ぶれが変わることから、その年ならではの記念アイテムとして楽しめる内容となっている。

フジテレビeショップでは、各部門の放送終了後から1週間限定で受注販売を実施。初回の「直球部門」は、11月8日の企画放送終了後から15日23時30分まで受け付ける。以降も各部門の放送終了後から翌週日曜23時30分まで販売を予定している。

このほか、NPB公式オンラインショップや一部球団の公式オンラインショップでも取り扱う。販売商品や販売方法は店舗・オンラインショップによって異なる。

【編集部MEMO】

『すぽると!』

2001年にフジテレビでスタートしたスポーツニュース番組。2016年に一度終了した後、2024年3月に8年ぶりに復活した。現在は毎週日曜23:45～24:55に放送。バカリズムが番組の“キャプテン”を務め、アスリートへの独自取材やスポーツニュースを届けている。現役プロ野球選手100人が各部門のNo.1を選ぶ「プロ野球100人分の1位」は、番組の恒例企画として親しまれている。

(C)フジテレビ