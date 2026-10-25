TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)の第2シーズン最終回が放送される11月8日に、直前スペシャル特番(19:00～21:00)が放送される。
堺雅人、阿部寛、竜星涼ら5人が集結
同日は19時から2時間にわたってスペシャル特番を放送し、21時から第2シーズン最終回となる第24話を放送。3時間を超える『VIVANT』の祭典となる。
スペシャル特番には、主演の堺雅人をはじめ、野崎役の阿部寛、新庄役の竜星涼、チョッキー役のOhm-Tanapak(オーム・タナパック)、ドラムの5人が出演する。
阿部演じる野崎は、いまだ“中国の別班”「シンシー」の支配下に置かれているが、今後の反撃に期待が寄せられる存在。竜星演じる新庄は、第2シーズン序盤のキーパーソンとして暗躍した後、その志の高さから乃木らの仲間となって共闘している。
さらに、新庄を愛するキャラクターとして人気を集めるチョッキー、シリーズを通じておなじみのドラムも集結する。
MCは、『VIVANT』の特番ではおなじみの川島明(麒麟)とTBSの田村真子アナウンサーが担当。
このほか、現時点で発表されていない『VIVANT』キャストや豪華芸能人の出演も予定されており、追加出演者や番組内容については今後発表される。
『VIVANT』第2シーズンは、主人公・乃木憂助(堺)らが所属する自衛隊直轄の非公認組織「別班」と、“中国の別班”「シンシー」をめぐる壮大な物語が展開。11月8日の第24話で、ついに最終回を迎える。
【編集部MEMO】
『VIVANT』
堺雅人演じる商社マン・乃木憂助が、巨額の誤送金事件をきっかけに国際的な陰謀へ巻き込まれていく物語。自衛隊直轄の非公認組織「別班」や謎の組織「テント」などをめぐり、予測不能な展開と大規模な海外ロケで話題を呼んだ。原作・演出・プロデュースは福澤克雄氏。2026年放送の第2シーズンでは、新たな敵「シンシー」との戦いが描かれている。