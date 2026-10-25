TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)の第2シーズン最終回が放送される11月8日に、直前スペシャル特番(19:00～21:00)が放送される。

堺雅人、阿部寛、竜星涼ら5人が集結

同日は19時から2時間にわたってスペシャル特番を放送し、21時から第2シーズン最終回となる第24話を放送。3時間を超える『VIVANT』の祭典となる。

スペシャル特番には、主演の堺雅人をはじめ、野崎役の阿部寛、新庄役の竜星涼、チョッキー役のOhm-Tanapak(オーム・タナパック)、ドラムの5人が出演する。

阿部演じる野崎は、いまだ“中国の別班”「シンシー」の支配下に置かれているが、今後の反撃に期待が寄せられる存在。竜星演じる新庄は、第2シーズン序盤のキーパーソンとして暗躍した後、その志の高さから乃木らの仲間となって共闘している。

さらに、新庄を愛するキャラクターとして人気を集めるチョッキー、シリーズを通じておなじみのドラムも集結する。

MCは、『VIVANT』の特番ではおなじみの川島明(麒麟)とTBSの田村真子アナウンサーが担当。

このほか、現時点で発表されていない『VIVANT』キャストや豪華芸能人の出演も予定されており、追加出演者や番組内容については今後発表される。

『VIVANT』第2シーズンは、主人公・乃木憂助(堺)らが所属する自衛隊直轄の非公認組織「別班」と、“中国の別班”「シンシー」をめぐる壮大な物語が展開。11月8日の第24話で、ついに最終回を迎える。