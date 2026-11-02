TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)第23話が1日に放送され、乃木憂助(堺雅人)、ノコル(二宮和也)、チンギス(バルサラハガバ・バトボルド)の3人が肩を組んで歩く場面が登場。かつて敵対していた3人の距離の変化を感じさせる姿に、SNSでは「この3人の青春物語が見たい」などの反響が寄せられた。

ノコルとチンギスが落ち込む乃木を励ます

第23話では、樊林杏(宮下今日子)率いるシンシーによって、薫(二階堂ふみ)やジャミーン(本間さえ)とともにノコルとチンギスも窮地に陥る。第23話の公式番組解説では、ノコルとチンギスが加勢するものの、薫とジャミーン共々、絶体絶命の状況に追い込まれる展開が告知されていた。

乃木は、大切な人を救えば自らが別班であることを知られてしまう状況の中、決意を固めて救出へ。薫たちを救うことには成功したものの、正体を知った薫から今後について考える時間がほしいと告げられ、落ち込んでしまう。

そんな乃木に、ノコルとチンギスは笑顔で「飲みに行こう」と声をかける。さらに3人が肩を組み、並んで歩いていく姿も描かれた。

かつては追う側と追われる側だった3人

乃木、ノコル、チンギスは、当初から親しい間柄だったわけではない。第1シーズンでは、バルカ警察のチンギスが爆破事件の容疑者となった乃木を追跡。ノコルも、ノゴーン・ベキ(役所広司)の実子として突然現れた乃木に複雑な感情を抱いていた。

しかし、第2シーズンでは3人が行動をともにする機会が増加。第21話では、チンギスがシンシーと地元警察に囲まれた乃木たちを救い、空港では仲間を逃がすために自ら残る決断をした。公式資料でも、チンギスがノコルの要請を受けて敵地へ向かったことや、本編での登場がオリジナルストーリー『チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―』のラストとつながっていることが明かされている。

第22話では、乃木、ノコル、チンギスが日本へ向かう車内で会話。チンギスが、かつて自分が乃木を追い回したことが、乃木と薫の仲を深めたのかもしれないと語る場面には、「恋バナしてる場合かw」「うれしそう」といった声も上がっていた。

そして第23話では、落ち込む乃木をノコルとチンギスが励まし、3人で肩を組んで歩くという、これまでの緊迫した関係からは想像できない光景が実現した。

SNSでは、3人の掛け合いに「どこの世界も、励まし方は『一杯飲みに行く』なんだな」「急に青春ドラマ」といった声が。また、かつて敵同士だった3人の変化や、シリアスな物語の合間に見せた和やかな姿を楽しむ反応も見られた。

【編集部MEMO】

スピンオフ企画の「VIVANT-Adventure Log-」は TVer で、「ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―」、「チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―」はU-NEXTでそれぞれ独占配信中。 「VIVANT IMMERSIVE MISSION」はCREATIVE MUSEUM TOKYOにて開催中。

(C)TBS