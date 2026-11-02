「早起きには自信があります! 寝坊も遅刻もしたことがないので朝の番組に向いているかもしれません(笑)」――フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)の11月マンスリーエンタメプレゼンターに、＝LOVEの高松瞳が就任。4日、10日、19日、24日に生出演し、原稿読みや食リポに挑戦する。

野口衣織も就任を祝福「すごいじゃん!」

高松は、6時台のエンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場し、生原稿読みや食リポなどに挑戦。7時台からはMCとして番組終了まで出演し、エンタメ担当の軽部真一アナウンサーとともに、さまざまなエンタメニュースを伝えていく。

就任の知らせを初めて聞いたときの心境について、高松は「びっくりしましたがとてもうれしいです! あのアナウンサーの皆さんの中に入らせていただくと思うとドキドキします」とコメント。＝LOVEのメンバーにも報告したそうで、「メンバーの野口衣織ちゃんに話したら“すごいじゃん!”と驚いて喜んでくれたのでうれしかったです。両親にも伝えたら喜んでくれました」と明かした。

一方、グループのプロデューサーを務める指原莉乃には、これから報告するとのこと。「VTR受けコメントのアドバイスを具体的にいただきたいです(笑)」と、指原への期待も語っている。

「寝坊も遅刻もしたことがない」お天気コーナーにも憧れ

朝の情報番組への出演となるが、「早起きには自信があります! 寝坊も遅刻もしたことがないので朝の番組に向いているかもしれません(笑)」と自信を見せる高松。軽部アナについては「いつも優しくてお会いすると話しかけてくださるので、今回も私のガチガチの緊張をほぐしていただけたらありがたいです」と話す。

生原稿読みについては「原稿読みはラジオで経験したことがありますが、思ったより難しかったです。しかも今回生放送で緊張すると思うので、しっかり練習して臨みたいと思います!」と抱負。さらに、「お天気振りをするのが憧れだったので“ゆかちゃ～ん!”と呼ばせてもらうのが楽しみです」と、番組ならではのやり取りにも期待を寄せた。

好きなコーナーには「ココ調」を挙げ、「トレンドが分かるので勉強になっています。特に中高生の時はココ調を見たらすぐ家を出るというルーティンでした」と、学生時代からの視聴習慣も告白。「初めてのプレゼンターで今から緊張でドキドキしていますが精いっぱい頑張ります! 皆さんぜひご覧ください」と視聴者に呼びかけた。

CP、バトントワリング披露にも期待

高松が所属する＝LOVEは、2017年に指原莉乃プロデュースのグループとしてメジャーデビュー。2025年発売の「とくべチュ、して」がストリーミング累計再生数2億2,000万回を突破するヒットとなったほか、2026年6月にはMUFGスタジアム(国立競技場)で2日間にわたるライブを開催し、計13万2,000人を動員した。2027年1月には東京ドームでの2日間の公演を予定している。

藤村美里チーフプロデューサーは「イコラブの“太陽”と呼ばれている高松さんは、『めざましテレビ』にぴったり!」と起用に期待。高松が学生時代に「ココ調」を見てから登校していたことを喜びながら、バトントワリングで世界大会の舞台に立った経験にも触れ、「スタジオで披露してもらえるチャンスも…?」と予告した。

さらに、「いつも元気なイメージなので、原稿読みやスタジオプレゼンなどを通じて、朝から明るいパワーを視聴者に届けてくれることと思います。ぜひご期待ください!」とメッセージを寄せている。

【編集部MEMO】

高松瞳

2001年1月19日生まれ、東京都出身。指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・＝LOVEのメンバー。2017年9月にグループとしてメジャーデビュー。愛称は「ひとみん」。特技はバトントワリングで、世界大会でパフォーマンスした経験を持つ。＝LOVEは2025年発売の「とくべチュ、して」がヒットし、2026年6月にはMUFGスタジアム(国立競技場)で2日間のライブを開催。2027年1月には東京ドームで2日間の公演を予定している。

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