ドミノ・ピザは11月2日から23日まで、定番ピザのトッピングを通常の3倍量に増やした「アメリカン極み」と「ガーリック・マスター極み」を期間限定で販売する。ペパロニとガーリックをそれぞれ増量しながら、価格は通常商品から据え置く。持ち帰り価格は1,320円から。

今回登場する「極み」シリーズは、定番商品のペパロニとガーリックをそれぞれ3倍量にしたもの。トッピングを増量しながら、通常の「アメリカン」「ガーリック・マスター」と同じ価格で提供する。

「アメリカン極み」は、1988年から販売している「アメリカン」のペパロニを3倍量に増やした新商品。アメリカのレシピをもとに開発したポーク100%のペパロニに、オリジナルのトマトソースとモッツァレラチーズを組み合わせている。

価格は持ち帰りがSサイズ1,320円、Mサイズ1,600円、Lサイズ2,090円。デリバリーはSサイズ1,890円、Mサイズ2,290円、Lサイズ2,990円となる。

一方、「ガーリック・マスター極み」は、2026年7月に10日間限定で販売した商品の再登場。通常の「ガーリック・マスター」の3倍量となるガーリックを使用し、厚めにスライスすることで、焼き上げた際の香ばしさとホクホクとした食感を生かしている。

価格は持ち帰りがSサイズ1,460円、Mサイズ1,740円、Lサイズ2,230円。デリバリーはSサイズ2,090円、Mサイズ2,490円、Lサイズ3,190円。

同社によると、7月に販売した「ガーリック・マスター極み」は、定番の「ガーリック・マスター」の約2.2倍の販売数を記録。再販売やペパロニを増量した商品の発売を求める声を受け、今回の2商品を展開することになった。

販売期間は11月2～23日の約3週間。一部店舗では取り扱いがない場合があり、期間は予告なく変更・終了する可能性がある。価格はいずれも割引・キャンペーン適用前の金額。