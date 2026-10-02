セブン‐イレブン・ジャパンは10月2日から、「7NOW モバイルオーダー」の利用を対象に、対象商品が30%引きとなるキャンペーンを実施している。

金・土・日限定、対象商品が30%引きに

7NOW モバイルオーダーは、店内で調理した商品をスマートフォンから注文し、指定した店舗で受け取ることができるサービス。10月中の金・土・日曜日限定(16日・17日・18日は除く)で、同サービスを利用し対象商品を注文すると、30%割引となる。

対象商品は、「【盛盛】若鶏のからあげ15個」(通常価格1,279.80円→895.32円)、「【盛盛】ミックスポテト(塩&コンソメ風味)」(通常価格810円→567円)、「【盛盛】揚げたこ焼き15個」(通常価格1,069.20円→748.44円)、「お店で焼いたピザ ふわもちマルゲリータ」(通常価格780.84円→546.48円)、「お店で焼いたピザ ふわもち照り焼きチキン」(通常価格880.20円→615.60円)、「揚げたて!フライドポテト」(通常価格250.56円→174.96円)、「【倍盛】揚げたて!フライドポテト」(通常価格501.12円→349.92円)。

アプリで注文・支払い、指定店舗で受け取り

同サービスを利用するには、まず「7NOW」の専用アプリを開き、「モバイルオーダー」を選択。受取店舗を選び、商品・数量を入力し、アプリ内で支払いを完了して注文する。アプリの通知後、レジで受取番号を提示すると商品を受け取れる。