セブン-イレブンの「お店で焼いたピザ」は、2024年頃から一部店舗で販売を開始、2025年からは全国に徐々に展開を広げていきました。ついにコンビニで焼きたてピザまで食べられるのか……と驚いた記憶がありますが、時を経てさらに取扱店舗は拡大しています。さらに美味しさがリニューアルしたとのことで、2種類を食べてみました。

1人前サイズも登場＆アプリで事前予約もできるように

セブン-イレブンの「お店で焼いたピザ」は、「ふわもちマルゲリータ」と「ふわもち照り焼きチキン」の2種類があります。2025年上旬に筆者が食べた時には直径20㎝弱程度のまるごとタイプしかなかった記憶で、さらに冷凍ショーケースから取り出してお店の人が焼いてくれるのを数分待つ必要がありました。

しかし、今はホールを切り分けた1人分サイズの「ハンディピザ」も販売されている様子! しかもセブン‐イレブンの商品宅配サービス『7NOW(セブンナウ)』で事前注文しておくことも可能になりました。

セブン-イレブンに向かいながら『7NOW』で2種類のピザを事前注文し、到着と同時に受け取りが完了！店員さんが「テープが透明なほうが照り焼きチキンです」と一言添えてくれました。なんて細やかな心遣い……!

タダモンじゃないトマト感に本気を感じた「ふわもちマルゲリータ」

さて、まずは「ふわもちマルゲリータ」から食べてみましょう。ホールでも1人前サイズでも、とにかく見た目が本格的すぎるところにセブンの本気を感じます。

このチーズが見るからに美味しそうなのが伝わると思いますが、おそらくすごく良いチーズを使っているはず! 調べてみるとイタリア産のものを使用していました。なめらかさと濃厚さが半端ないのです。そしてトマトもイタリアから直輸入したもの。酸味とジューシーさが完璧なバランスの味です。

チーズとトマトはイタリアから直輸入している本気の美味しさ

2025年に食べた時には、正直「美味しいんだけど冷めたらちょっと風味が落ちるな」と感じていました。お店でせっかく焼いてくれたとしても、家まで持ち帰る時間（15分～20分くらい）で冷めてしまっては微妙だなと。だからといって家でリベイクするのも手間だし……と思っていたんですよね。

以前は冷めてしまうと風味が落ちるのが気になっていた

しかしこの9月からリニューアルをしたとのことで、どうやら生地の水分率をアップした模様。さらに大きさも少し大きくなったようでその影響かはわかりませんが、冷めても美味しさが維持できている気がしました。

この味のパンもおにぎりもあればいいのに! 完璧激ウマ「ふわもち照り焼きチキン」

続いては「ふわもち照り焼きチキン」です。照り焼きソースを絡めたチキンにマヨネーズとコーンがトッピングされています。

この味がまぁ……最高に美味しい! 嫌いな人はいないのでは? と大げさな表現をしたくなってしまうほど、大人も子どもも大好きな味です。"照り焼き"自体がソウルフード的な味付けではありますが、鶏肉が柔らかくしっかり味が染みていること、マヨネーズの味わいが絶妙なこと、そしてコーンの食感もあって最高に完璧で激ウマです。

最高に完璧で激ウマな照り焼き

セブン-イレブンはこの味の配分を生み出せたなら、この味のパンとおにぎりも作ってくれないか……? そんな謎の要望を送りたくなるほど。

1人前用の「ハンディピザ」サイズも登場したこと・アプリで事前予約ができたことで、よりこのピザが気軽に食べられる存在となりました。さらにリニューアルで美味しくなったのも嬉しい! 「今日は帰りにセブン-イレブンによってピザにしようかな」と美味しさの選択肢が増えてハッピーです◎