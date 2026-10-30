気がつけば、今年も残すところあと2ヶ月。年末に向けた繁忙期が近づき、すでにお疲れモードの筆者は、忙しい毎日に取り入れられるプチ贅沢を求めていました。

そんなときに注目したのが、ロッテの「プレミアムガーナ」。チョコレート専門店のような上質な味わいを手軽に楽しめるブランドから、この秋、パッケージを刷新した全9種類の新商品が登場しました。コンビニなど身近に買えるちょっと特別なチョコレートは、忙しい日々の心強い味方になってくれるはず。今回は、気になる6種類をピックアップしてレビューします！

日常に小さなご褒美を。「プレミアムガーナ」の新作をチェック

2021年10月に“身近に買えるチョコレート専門店クオリティ”をコンセプトに誕生した、ロッテの「プレミアムガーナ」。2026年秋には、ブランドロゴとブランドカラーを刷新。新たなブランドカラーにはゴールドを採用し、“自分へ贈る特別なリボン”をあしらうことで、自分へのご褒美を手にするワクワク感や、心がふっとほどける瞬間を表現しているといいます。

今回、新たな通年定番商品として『濃厚ショコラ』『ナッツショコラ＜キャンディングヘーゼルナッツ＞』が9月15日に登場。さらに、秋冬限定商品として『濃厚生チョコレート』2種が9月29日に、『ティーショコラ＜芳醇アールグレイ＞』と『フルーツショコラ＜濃熟ブラッドオレンジ＞』が10月13日に発売されました。早速、これら6種類のチョコレートをレビューとともに詳しく紹介します！

『プレミアムガーナ 濃厚ショコラ』

北海道産生クリームや焦がしバターなど口どけの良い素材を入れたダークチョコフィリングを、なめらかなミルクチョコの中に閉じ込めたショコラ。ヘーゼルナッツなどの厳選素材による、芳醇なカカオの香りと上品なミルクのコクが楽しめる濃厚な味わいが特徴です。

口に含むと、ほわっとほどけるようなやさしい口どけ。芳醇なカカオの香りに、クリームやバターのまろやかな甘み、ナッツの香ばしさが重なります。やがてダークチョコレートのほろ苦さが広がり、味わいは奥行きのある大人な印象に。なめらかな口どけとともに、ひと粒の中で移り変わる風味をじっくり楽しめます。

『プレミアムガーナ ナッツショコラ＜キャンディングヘーゼルナッツ＞』

北海道産生クリームを使用してキャンディングした深煎りのヘーゼルナッツを、とろける口どけのミルクチョコレートと、上品な甘さと香ばしさが広がるキャラメルチョコレートで包み込んだ、贅沢なナッツショコラ。幾重にも重なる味わいと食感が魅力です。

ひと口かじると、表面のしゃりしゃりとした食感が心地よいアクセントに。中から現れるヘーゼルナッツはカリッと香ばしく、深いコクが感じられます。そこにキャラメルの甘みとミルクチョコレートのまろやかさが重なり、口の中に広がる豊かな味わい。甘いものが恋しくなるときに、ゆっくりと味わいたくなる一品です。

『プレミアムガーナ 濃厚生チョコレート＜芳醇カカオ＞』、『プレミアムガーナ 濃厚生チョコレート＜芳醇ミルク＞』

芳醇な香りと味わいを引き出した、贅沢で濃厚な生チョコレート。『芳醇カカオ』はガーナブラックの薄いシェルで、『芳醇ミルク』はミルクチョコレートの薄いシェルで生チョコを包み込んでいます。繊細なシェルの中に閉じ込められた生チョコが、口の中ですっととろける、なめらかな口どけが魅力です。

ひと口含むと、薄いシェルがほどけるように溶け、生チョコのなめらかな口どけが広がります。『芳醇カカオ』は、カカオの芳醇な香りと奥深い味わいを堪能できる一品。一方の『芳醇ミルク』は、ミルクのまろやかな甘みとコクが広がる、やさしく濃厚な味わい。どちらも、口どけとともに広がる豊かな風味が贅沢な余韻を残します。

『プレミアムガーナ ティーショコラ＜芳醇アールグレイ＞』

アールグレイ風味のとろりとしたショコラソースを、なめらかなミルクチョコレートで包み込んだ、濃厚で上質なショコラ。世界三大銘茶のひとつとして知られるダージリンのエキスを使用し、紅茶の芳醇な香りを楽しめます。

ひと口かじると、チョコレートのほどよい硬さのあとに、ショコラソースがとろ〜り。アールグレイの華やかな香りに、ミルクチョコレートのまろやかな甘みが溶け合い、優雅な味わいが広がります。なめらかな口どけと紅茶の豊かな余韻が、贅沢なひとときを演出します。

『プレミアムガーナ フルーツショコラ＜濃熟ブラッドオレンジ＞』

濃熟ブラッドオレンジのみずみずしい果汁感を閉じ込めたショコラソースを、濃厚なミルクチョコレートで包み込んだショコラ。ジューシーな果実感とチョコレートのまろやかな甘みが織りなす味わいが魅力です。

食感は『ティーショコラ＜芳醇アールグレイ＞』と同様ですが、こちらは熟した柑橘のようなジューシーな甘さが印象的。ブラッドオレンジの豊かな果実感にミルクチョコレートのまろやかさが重なり、みずみずしい甘みの余韻を楽しめます。

個性豊かなラインアップがそろう「プレミアムガーナ」。自分の好みやその日の気分に合うチョコレートとともに、自分を労わるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか？