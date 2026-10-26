アメ車専門誌「アメ車マガジン」編集部は、アメ車に乗る女性オーナーを対象としたファンイベント「アメ車ガールズミーティング in Saitama」を2026年12月6日(日)に開催する。会場は埼玉県北本市にある「HEY WORLD!!(ヘイワールド!!)」の屋上駐車場スカイエリア。テーマは「愛車と過ごすクリスマス」だ。

プロによる撮影や「アワード」で愛車が雑誌に載るチャンスも

通算3回目となる今回のイベントは、アメ車好きの女性同士が愛車を通じて交流し、思い出を作るための場として企画されたもの。当日はプロカメラマンによる愛車とのスナップ撮影や、女性オーナー限定の集合写真撮影を実施する。その様子は「アメ車マガジン」2027年3月号(2027年1月発売)の誌面に掲載される予定だ。

愛車を通じて女性オーナー同士が交流できる

参加者の投票で選ぶ「アメマガガールズアワード」の開催など、会場を盛り上げる企画も用意されている。

エントリー費は4,400円、一般見学は1,000円

主役となる女性オーナーの車両エントリーは現在受付中。エントリー費は4,400円で、参加者にはオリジナルグッズが用意される。

男性やアメ車以外のクルマに乗っている人の一般見学も歓迎しており、入場料は1人1,000円(中学生以下無料)。アメ車オーナーでなくても楽しめるイベントとなっている。

「アメ車ガールズミーティング in Saitama」は2026年12月6日開催