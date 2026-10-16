カーライフメディア/ブランドのCar City Guide(以下CCG)が開催した「Car City Guide New Product Launch Party」の会場に、シブいボルボで現れた若者に話しかけてみた。なぜ古いクルマに乗っているの?

  • ボルボ「240クラシック」

    シブいボルボで颯爽と現れた若きオーナーに話を聞いた

古いボルボの正体は?

写真のボルボは「240クラシック」というモデルだ。オーナーは湘南在住のイシヅカさん。

ボルボ「240」シリーズの歴史は、ボルボが1974年に発表した2ドアセダン「242」、4ドアセダン「244」、5ドアワゴン「245」まで遡る。当時の車名はシリーズ名・エンジン気筒数・ドア枚数を示していたが、1983年にはドア枚数を示していた最後の数字を「0」に統一。以降、全モデルを「240」と呼ぶようになった。

実用性、耐久性、革新性を備えた240シリーズは絶大な人気を誇り、1974年から1993年までの19年間で生産台数は268万5,171台に到達。2025年に「XC60」に抜かれるまで、最も売れたボルボ車の地位を守り続けた。

中でも、イシヅカさんの愛車である「240クラシック」は、ボルボの創立65周年を記念した限定モデル。内装に本革シートやウッドパネルなどを採用し、希少なシャンパンゴールドのボディカラーをまとう特別な1台だ。

  • ボルボ「240クラシック」

    ボルボ「240クラシック」。全長はけっこう長いが横幅はさほどでもなく、運転しやすそうなサイズ感だ

  • ボルボ「240クラシック」

    「240クラシック」の運転席

若きオーナーが実践する「240のある暮らし」

貴重な240クラシックと共に、イシヅカさんはどんなカーライフを送っているのか。話を聞いてみた。

  • ボルボ「240クラシック」

    ボルボ「240」を令和に乗りこなすオーナーのイシヅカさん(Instagram：_tomohr_028)は現在23歳。古いクルマに興味を持ったきっかけのひとつは「映画」とのことだったので、例えばどんな作品なのかを聞いてみると、『ナイト・オン・ザ・プラネット』(監督：ジム・ジャームッシュ)を挙げてくれた。世界各地のタクシーにまつわるお話を集めたオムニバス映画だが、ヘルシンキ編に出てくるクルマは「240」の前身にあたるボルボ「144」だ

――こちらの車両はいつから所有されていますか?

イシヅカさん：2年前の2024年からです。CCGのインスタに投稿されていた車両を総額180万円ほどで購入しました。

――購入の決め手は?

イシヅカさん：昔から、少しクラシックなクルマに憧れがありました。それで、たまたまCCGのインスタに投稿されているのを見て、その日に問い合わせました。

――所有されている240クラシックはセダンですが、ボルボのイメージとしては、ワゴンのイメージもあると思います。あえてセダンを選んだ理由は?

イシヅカさん：そうですね。個人的に、“Theクルマ”というデザインのセダンが好みというのがひとつ。それと、テールランプがワゴンと違って、セダンの場合は6個に分かれているのが、すごく好きなポイントです。

  • ボルボ「240クラシック」

    「240クラシック」のテールランプ

――240クラシックの乗り心地はいかがですか?

イシヅカさん：柔らかい感じで、とてもいいです。特にすごいスピードを出すようなクルマではありませんが、しっかり加速もしてくれて、高速道路も問題ありません。古いクルマですが、普通に走る分には全く問題ないですね。

――購入されてからの2年間で、何か大きなトラブルはなかったですか?

イシヅカさん：トラブルというと、1度エンストして路肩に止まったくらいですね。それも、すごく小さな部品を交換したらすぐに動きました。前オーナーも含めると走行距離は26万kmを超えていますが、大きな故障はまだありません。

――メンテナンスはご自身でされていますか? それともショップに出していますか?

イシヅカさん：今後も長く乗り続けたいので、メンテナンスは「240」を中心に取り扱っているショップに任せています。費用について覚悟はしていますが、預けているショップは部品をたくさんストックしているので、今のところ抑えられていると思います。

――クルマを見ると、大事に乗られているのが伝わってきますが、イシヅカさんがカスタムされた箇所はありますか?

イシヅカさん：ステアリングなど、前のオーナーさんがカスタムされたところは引き継いでいますが、自分では、あまり大きなカスタムをしないようにしています。あえて言うなら、フロントグリルにバッジを追加したぐらいです。

  • ボルボ「240クラシック」

    左にあるのが横浜のイベントで「たまたま見つけて」購入したというバッジ。右の2つのバッジは、購入時にすでに付いていたそうだ

――最後に、普段のカーライフを教えてください。

イシヅカさん：湘南に住んでいますが、仕事終わりや休日に、134号線という海沿いの道を目的もなくフラッと走ったりします。夕焼けの時などは、すごく気持ちがいいのでオススメです。あとは、休日に海沿いの駐車場にクルマを停めて、波の音を聞きながら読書をして過ごすこともありますね。

  • ボルボ「240クラシック」

    トランクを開けて見せてもらうと、イシヅカさんがいかにクルマと長い時間を共にしているかが垣間見えた。文庫本を積んでいるところもステキだ

  • ボルボ「240クラシック」

    近くから見るとペイントが落ちた部分や小さな傷などを発見したが、イシヅカさんによれば「あえて、ヤレた感じを残して」楽しんでいるそうだ

【フォトギャラリー】ボルボ「240クラシック」 {#ID3}

安藤康之

安藤康之

あんどうやすゆき

フリーライター/フォトグラファー。編集プロダクション、出版社勤務を経て2018年よりフリーでの活動を開始。クルマやバイク、競馬やグルメなどジャンルを問わず活動中。twitter：@andYSYK。

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