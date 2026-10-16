カーライフメディア/ブランドのCar City Guide(以下CCG)が開催した「Car City Guide New Product Launch Party」の会場に、シブいボルボで現れた若者に話しかけてみた。なぜ古いクルマに乗っているの?

シブいボルボで颯爽と現れた若きオーナーに話を聞いた

古いボルボの正体は?

写真のボルボは「240クラシック」というモデルだ。オーナーは湘南在住のイシヅカさん。

ボルボ「240」シリーズの歴史は、ボルボが1974年に発表した2ドアセダン「242」、4ドアセダン「244」、5ドアワゴン「245」まで遡る。当時の車名はシリーズ名・エンジン気筒数・ドア枚数を示していたが、1983年にはドア枚数を示していた最後の数字を「0」に統一。以降、全モデルを「240」と呼ぶようになった。

実用性、耐久性、革新性を備えた240シリーズは絶大な人気を誇り、1974年から1993年までの19年間で生産台数は268万5,171台に到達。2025年に「XC60」に抜かれるまで、最も売れたボルボ車の地位を守り続けた。

中でも、イシヅカさんの愛車である「240クラシック」は、ボルボの創立65周年を記念した限定モデル。内装に本革シートやウッドパネルなどを採用し、希少なシャンパンゴールドのボディカラーをまとう特別な1台だ。

若きオーナーが実践する「240のある暮らし」

貴重な240クラシックと共に、イシヅカさんはどんなカーライフを送っているのか。話を聞いてみた。

――こちらの車両はいつから所有されていますか?

イシヅカさん：2年前の2024年からです。CCGのインスタに投稿されていた車両を総額180万円ほどで購入しました。

――購入の決め手は?

イシヅカさん：昔から、少しクラシックなクルマに憧れがありました。それで、たまたまCCGのインスタに投稿されているのを見て、その日に問い合わせました。

――所有されている240クラシックはセダンですが、ボルボのイメージとしては、ワゴンのイメージもあると思います。あえてセダンを選んだ理由は?

イシヅカさん：そうですね。個人的に、“Theクルマ”というデザインのセダンが好みというのがひとつ。それと、テールランプがワゴンと違って、セダンの場合は6個に分かれているのが、すごく好きなポイントです。

――240クラシックの乗り心地はいかがですか?

イシヅカさん：柔らかい感じで、とてもいいです。特にすごいスピードを出すようなクルマではありませんが、しっかり加速もしてくれて、高速道路も問題ありません。古いクルマですが、普通に走る分には全く問題ないですね。

――購入されてからの2年間で、何か大きなトラブルはなかったですか?

イシヅカさん：トラブルというと、1度エンストして路肩に止まったくらいですね。それも、すごく小さな部品を交換したらすぐに動きました。前オーナーも含めると走行距離は26万kmを超えていますが、大きな故障はまだありません。

――メンテナンスはご自身でされていますか? それともショップに出していますか?

イシヅカさん：今後も長く乗り続けたいので、メンテナンスは「240」を中心に取り扱っているショップに任せています。費用について覚悟はしていますが、預けているショップは部品をたくさんストックしているので、今のところ抑えられていると思います。

――クルマを見ると、大事に乗られているのが伝わってきますが、イシヅカさんがカスタムされた箇所はありますか?

イシヅカさん：ステアリングなど、前のオーナーさんがカスタムされたところは引き継いでいますが、自分では、あまり大きなカスタムをしないようにしています。あえて言うなら、フロントグリルにバッジを追加したぐらいです。

――最後に、普段のカーライフを教えてください。

イシヅカさん：湘南に住んでいますが、仕事終わりや休日に、134号線という海沿いの道を目的もなくフラッと走ったりします。夕焼けの時などは、すごく気持ちがいいのでオススメです。あとは、休日に海沿いの駐車場にクルマを停めて、波の音を聞きながら読書をして過ごすこともありますね。

【フォトギャラリー】ボルボ「240クラシック」 {#ID3}