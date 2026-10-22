トヨタ自動車「ランドクルーザーFJ」が好調だ。トヨタが公表している月間登録台数の推移を見ると、2026年6～9月の4カ月間でFJは約1万5,300台に到達。同じ期間のランクル250・300・70を全部足した台数を上回った。ランクルの主役は、もうFJなのか?

6～9月はランクル全体の半数超がFJ

ジャストサイズのランクルとして登場したトヨタ「ランドクルーザー“FJ”」。登録台数を見ると、どうやらその人気は本物らしい。2026年5～9月の5カ月間で、FJの登録台数は合計約1万5,900台に達した。ランクルシリーズの中での立ち位置は、数字で見ると主役級だ。

トヨタの月別登録台数(いずれも概数)から、FJの推移を拾ってみた。

5月：580台

6月：4,870台

7月：4,060台

8月：2,600台

9月：3,790台

FJの発売日は2026年5月14日なので、5月はわずか半月分の数字。本格的に登録が増え始めたのは6月からだ。そこで、6～9月の4カ月間を見てみると、FJは約1万5,320台。これに対し、ランドクルーザー250(ガソリン・ディーゼル)、300(同)、70の3モデルを合計しても約1万4,420台にとどまる。FJ単独で、兄貴分3モデルの合計を上回った格好だ。この期間のランクルシリーズ全体(約2万9,740台)に占めるFJの割合は、約52％に達する。

月ごとに見ても、FJは6月、7月、9月の3カ月で、ほかのランクル3モデルの合計を上回った。9月の3,790台は、トヨタの人気SUV「ハリアー」(ガソリン・ハイブリッド・PHEVの合計で約2,890台)をも上回る数字だ。

8月の減少は「失速」ではない

気になるのは、8月に2,600台まで落ち込んでいること。ただ、同じ8月は「シエンタ」「ノア」「ヴォクシー」など、トヨタの主力車種の多くが軒並み台数を減らしている。お盆休みで販売店の営業日が少なく、納車・登録が進みにくい時期であることを考えると、FJだけが失速したわけではなさそうだ。実際、9月には3,790台まで回復している。

なお、FJはタイのトヨタ・モーター・タイランド バンポー工場で生産される輸入車だ。国内に届く台数は、現地の生産や船便のスケジュールにも左右される点は頭に入れておきたい。

売れる理由は「ちょうどいいランクル」だから?

FJの持ち味は、ランクルらしい本格的な中身を、ひと回りコンパクトなボディに収めたことにある。

伝統のラダーフレームはボディサイズに合わせて刷新し、ホイールベースを短縮。ボディサイズは全長4,575mm、全幅1,855mm、全高1,960mm(ルーフレール含む)、ホイールベースは2,580mm、最小回転半径は5.5ｍだ。パワートレインは直列4気筒の2.7Lガソリンエンジン「2TR-FE」(最高出力163PS、最大トルク246Nm)と6速ATの組み合わせで、駆動方式は路面に応じて切り替えるパートタイム4WD。電動リヤデフロックやダウンヒルアシストコントロールなど、悪路向けの装備もしっかり備える。

一方で、背面にスペアタイヤを背負いながらも狭い場所で開け閉めしやすい横開きバックドアを採用するなど、日常での使い勝手にも配慮している。グレードは「VX」のみで価格は450万100円。ランクルの名を冠しながら、400万円台で手が届く点も嬉しい。

実際に運転してみた印象としては、まず、乗り込んだ際の視点が高くて見晴らしがよく、走らせていて気分がよかった。ボンネットの両端が盛り上がっていることもあり、車幅感覚はつかみやすい。ランクルの兄貴分たちに比べると車幅が狭くて全長も短いので、安心感があって運転しやすかった。ただしハンドルは、最近のクルマにしてはかなり重い。それも味なのかもしれないが、最初はびっくりした。

電動化なしの純粋なガソリンエンジン車だが、出足がいまいちだとは感じはなかった。一方で、思い切りアクセルを踏んでみても、すごい加速をするわけではなかったし、とんでもなく速いわけでもなかった。

背面にスペアタイヤを背負う横開きバックドア

計画の約3倍で登録が進む

FJの勢いは、トヨタ自身の見込みと比べても際立っている。トヨタが発売時に掲げたFJの月販基準台数は1,300台。これに対し、6月の登録台数は4,870台で約3.7倍、7月は4,060台で約3.1倍、落ち込んだ8月でも2,600台で約2倍、9月は3,790台で約2.9倍だった。6～9月の月平均は約3,830台で、基準台数のおよそ3倍のペースで新しいFJが路上に出ている計算になる。

ランクルといえば、長らく「大きくて高価な本格派SUV」の代名詞だった。そこへ、ひと回り小さく、450万円で買えるFJが加わったことで、ランクルの裾野は一気に広がったといえそうだ。登場から5カ月足らずでシリーズの半数超を占めるようになった事実は重い。「ランクルの主役」の座は、すでにFJへと移りつつあるのかもしれない。

【写真】ランドクルーザーFJの外観

【写真】ランドクルーザーFJの車内と荷室