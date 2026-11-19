ホンダがコンパクトミニバン「フリード」の商品改良を実施した。最大のトピックは、売れ筋の「AIR EX」グレードに2列シートの5人乗り仕様が加わったこと。改良の注目ポイントは、意外にも「リアクーラー」だった? 改良モデルの実物を見て開発者に話を聞いてきた。

「AIR EX」に新設定された5人乗り仕様の荷室。2列目シートを前に跳ね上げると、これだけの空間が生まれる(写真はAIR EX BLACK STYLE)

改良前のモデルもあります! ホンダ「フリード」の写真を一気に見る

2024年6月に登場した3代目フリード(現行型)は、ミニバンとして初めて「日本カー・オブ・ザ・イヤー」(2024-2025)を受賞したモデル。2025年度の販売台数は8万9,293台で、ホンダの中では「N-BOX」に次ぐ2位、登録車に限ればトップの売れ行きだ。

「エアーの2列はないの?」という声

フリードには、シンプルなデザインの「AIR」(エアー)と、アウトドアテイストの「CROSSTAR」(クロスター)という2つのタイプがある。AIRはさらに、ベーシックな「AIR」と上級の「AIR EX」(エアーEX)に分かれる。

改良前のフリードで2列シートの5人乗りを選べたのは、クロスターだけだった。エアーEXには3列シート(6人乗り/7人乗り)しかなかった。

これには理由がある。開発責任者の安積悟さんによると、3代目フリードの開発時には、ど真ん中のファミリー層はエアー(3列シート)で、子どもがいない夫婦などのプレファミリー層や、子育てを終えたシニア層はクロスター(2列シート)で取りにいく計画だったそうだ。日常に溶け込む目立ちすぎないデザインのエアーはファミリー向け、クルマそのものを楽しみたい人には個性のあるクロスター、という考え方だった。

しかし、ふたを開けてみると、クロスターよりもエアーのデザインを好む人がことのほか多かったという。若い人やプレファミリー層からは、「3列はいらない」「エアーの2列はないのか」といった声がたくさん届いたそうだ。ホンダが集めた「お客様の声」にも、「AIRのデザインが気に入ったが、2列仕様が選べないのが残念」(30代女性)という意見があった。

数字にも表れている。ホンダの資料によると、2025年の販売台数は、3列シート仕様ではフリード(約7.5万台)が競合車S(約5.4万台)を上回る一方、2列シート仕様ではフリード(約1.5万台)が競合車S(約5.6万台)に大きく負けていた。商品企画担当の山本隼世さんによると、シエンタ(競合車S)は2列と3列の販売がほぼ半々だという。

3代目フリードの販売は計画を上回って推移しているため、そもそもの狙いが間違っていたわけではないのだが、「エアーの2列仕様」さえあれば、もっと売れていた可能性すらあったのかもしれない。

軽自動車の「N-BOX」では足りないけれど、ミニバンの「ステップワゴン」までは必要ない。そんな人に向けた、小さいのに荷室が広いクルマとして、ホンダにとってフリードの重要性は高い。そのフリードに「エアーの2列仕様」という伸びしろがあることが、はっきりと見えてきた。これが、今回の改良の背景だ。

もうひとつのカギは「リアクーラー」

2列シートを選べるかどうかに加えて、もうひとつ大事な要素がある。リアクーラーの有無だ。天井の吹き出し口から後席に冷たい風を送る装備で、エアーEXには付いているが、ベーシックな「エアー」には付いていない。そして改良前は、クロスターの5人乗りにも設定がなかった。

山本さんによると、フリードの販売のおよそ7割を占めているのがエアーEXだ。その理由として山本さんが挙げたのが、このリアクーラーだった。「ほとんどのお客さんが、リアクーラーが欲しいからAIR EXを選んでいる状態」(山本さん)なのだという。

ホンダが3代目フリードの購入者に聞いたアンケートでも、好評な装備の1位はリアクーラー(23％)だった。安積さんは「この暑さですから、リアクーラーのあり・なしでまったく違います」と話す。後席に子どもを乗せる家族はもちろん、ペットを乗せる人にとっても大事な装備で、リアクーラーがないグレードを選んだ人の中には、後ろに乗せたペットのためにわざわざハンディファンを付けている人もいるそうだ。「お客様の声」にも、「2列仕様は気に入っているが、夏場はリアクーラーがないと後席の子どもが心配」(40代男性)という意見があった。

ライバルのトヨタ自動車「シエンタ」には、車内の空気を循環させる天井サーキュレーター(メーカーオプション)はあるものの、冷房機能を持つリアクーラーはない。山本さんは、リアクーラーを「シエンタとの差別化で一番強いポイント」と表現していた。

そこで今回の改良では、新設定のエアーEXの5人乗りと、クロスターの5人乗りの両方に、リアクーラーを標準装備した。「2列でもリアクーラーが欲しい」という声に応えた形だ。安積さんは、この改良により「クロスターの販売比率が上がるかもしれない」とも話していた。

天井にあるリアクーラーの吹き出し口。手前には、今回の改良で標準装備となった前席のシートバックテーブルも見える(写真はAIR EX BLACK STYLE)

5人乗りと6人乗りが同じ価格のワケ

新設定されたエアーEXの5人乗りは、6人乗りと同じ価格に設定されている。3列目シートがなくなる分、安くなってもよさそうなものだが、安積さんは「コストダウンのための2列ではなく、ニーズのための2列」と説明する。シートを減らした分は、荷室の使い勝手にコストをかけたのだそうだ。

改良後の価格は以下の通り。

エアーEXの5人乗りの荷室は、クロスターの5人乗りとは作りが違う。クロスターは荷室を上下2段に区切って使えるボードや、穴あきのユーティリティーパネルを備えた「アクティブラゲッジ」で、アウトドアやDIYに向いた荷室。対するエアーEXは「スマートラゲッジ」と名付けられていて、仕切りのない大容量の荷室に、汚れや濡れたものに強いカーゴトレイ、小物やパンク修理キットを収められる大容量のサイドポケットを組み合わせた。荷物を目隠しできるカーゴカバーも標準装備だ。

クロスターの5人乗りの荷室。ボードで荷室を上下2段に分けて使える(写真はCROSSTAR BLACK STYLE)

エアーEXの5人乗りの荷室。仕切りのない大容量の空間に、カーゴトレイと大容量のサイドポケットを組み合わせた。クロスターと違ってタイヤハウスの出っ張りが控えめなので、こちらの方が横方向に広く使える(写真はAIR EX BLACK STYLE)

2列目シートの畳み方も違っていて、クロスターは背もたれを倒す「ダブルフォールダウン」、エアーEXは座面ごと前に跳ね上げる「タンブル」を採用している。安積さんによると、エアーEXの5人乗りは荷室の床が低く、横幅も取りやすいので、犬のクレートなど大きなものを載せやすいという。ペットとのお出かけにも向いた仕様というわけだ。

クロスターの2列目シートは、背もたれを倒す「ダブルフォールダウン」(写真はCROSSTAR BLACK STYLE)

2列目シートを倒してシート背面にあるボードを展開すると、荷室上段から2列目背面まで続くフラットな空間ができる。ボードの上で横になり、下の空間を荷物置き場として使えるので、車中泊にもぴったりだ(写真はCROSSTAR BLACK STYLE)

エアーEXの2列目シートは、座面ごと前に跳ね上げる「タンブル」(写真はAIR EX BLACK STYLE)

汚れや濡れたものに強いカーゴトレイ。荷室を気軽に使える(写真はAIR EX BLACK STYLE)

値上げなのに「実質5万円安」?

今回の改良では、エアーEXとクロスターに9インチの「Honda CONNECTナビ」とETC2.0車載器を標準装備した(BLACK STYLEを除く)。ドライブレコーダー用の配線を事前に通しておく「プリワイヤ」は全グレードに設定している。

そのため車両価格は上がっていて、たとえばe:HEV AIR EXの6人乗り(FF)は改良前の321万2,000円から344万4,100円になった。ただし山本さんによると、これまで販売店で付けていたナビの取り付け工賃などがかからなくなるため、実際の乗り出し価格では約5万円安くなる設定なのだそうだ。ナビとETCが車両に含まれるので、残価設定型のローンを使う場合は月々の支払いを抑えられるメリットもある。改良前はナビを販売店で選んで付ける形だったが、9インチを選ぶ人が非常に多かったことから、標準化に踏み切ったという。

そのほかの主な追加装備は次のとおり。

コンビニフック付きシートバックテーブル(運転席/助手席、AIR EX/CROSSTAR)

照明付きバニティーミラー(運転席/助手席、AIR EX/CROSSTAR)

ルームランプ、ラゲッジルームランプ、テールゲートランプのLED化(AIR EX/CROSSTAR)

1列目のUSB Type-C充電口(全グレード)

マルチユーティリティーベルト(6人乗り/7人乗り)

最後のマルチユーティリティーベルトは、3列目シートの裏に付いたベルトで、ベビーカーや自転車を立てたまま固定できるもの。フリードには子育て中の女性ユーザーも多く、ベビーカーの置き場所に困るという声があったそうだ。安積さんは自身の子育ての経験も振り返りながら、「雨の日に塾へ子どもを迎えに行って、自転車ごと積んで帰ってくる」といった場面も想定したと話していた。

6人乗りと7人乗りに設定されたマルチユーティリティーベルト。ベビーカーを立てたまま固定できる(写真はAIR EX 6人乗り)

マルチユーティリティーベルトを使えば、27インチの自転車も立てたまま積んで固定できる(写真はAIR EX 6人乗り)

地味な装備がクルマ選びを決める

「今回のマイチェンは、振り返ってみて、お客さんが望んでいるものを極力反映していったもの」と山本さん。カタログではつい見落としがちなリアクーラーだが、フリードにとっては、売れ筋グレードを決め、ライバルとの差をつける主役級の装備だった。家族やペットを乗せる人にとって、後席の快適さはそれだけ大事だということだろう。

なお、今回の改良では、内外装を黒で引き締めた特別仕様車「BLACK STYLE」(ブラックスタイル)もAIR EXとCROSSTARに設定された。こちらは別の記事で紹介する。

デザインの変更点もチェック

最後に、デザインの変更点も見ておこう。エアーはもともとデザインの評判がいいこともあり、大きくは手を入れていない。一方のクロスターは、外装の加飾や内装の色使いを見直している。また、ボディカラーには「プレミアムクリスタルレッド・メタリック」(エアーEX)と「ボタニカルグリーン・パール」(エアーEX/クロスター)が新たに加わった。

【フォトギャラリー】「フリード」改良モデル