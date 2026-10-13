「BEB5土浦 by 星野リゾート(ベブ)」(茨城県土浦市)は2026年12月1日から2027年2月28日の期間、「ほしいもコレクション」を開催する。

スタッフ厳選の干し芋10種類を販売

干し芋の生産量が全国1位の茨城県内から集められた、「べにはるか」「シルクスイート」「玉乙女」など10種類の干し芋を販売する(各種単品450円)。ねっとり甘味の強い品種から、さっぱりとなめらかな舌触りの品種まで、品種ごとに異なる味わいや食感を食べ比べて楽しめる。

トッピングで自分好みにアレンジした干し芋

干し芋の特徴を表したキャラクターで「推しイモ」が見つかる

見た目も味も異なる10種類の干し芋の特徴を、モグラをモチーフに個性豊かなキャラクター「イモグラ」で表現した。それぞれのキャラクターには、干し芋の特徴を表したキャッチコピーや主人公キャラ、いぶし銀などの設定がついている。さらに好みがわかるHBTI診断やキャラクター相関図を使えば、自分にぴったりの「推しイモ」を見つけることができる。

また、イモグラのポストカードやステッカー(いずれも1枚200円)をお土産として購入できるので、旅のあとに推しイモを愛でるのも楽しみ方の1つ。

100通りの組み合わせが楽しめる「ほしいもメリーゴーランド」

10種類の干し芋をコンプリートしたい人におすすめなのが「ほしいもメリーゴーランド」(1,600円)。干し芋をメリーゴーランドのように回る器に盛り付けて提供する。干し芋と一緒に提供するのは、チョコソース・黒蜜・きなこなどの干し芋と相性抜群な10種類のトッピング。10種類の干し芋と10種類のトッピングの合計100通りの組み合わせから、自分好みのアレンジを見つけられる。

JR土浦駅ビルが「ほしいもステーション」として干し芋一色に

同イベントの開催に合わせて、BEB5土浦が入居する駅ビル「プレイアトレ土浦」で期間限定のイベント「ほしいもステーション」を開催する。アトレのエントランスには「イモグラ」のラッピングが施され、アトレのショップでは干し芋入りのパンや甘酒などのオリジナル干し芋メニューが登場する。ホテルと駅ビルが連携して干し芋尽くしの旅を提案する。