星野リゾートが展開する「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)は2026年12月1日～25日の期間、本州一の生乳生産量を誇る那須の冬を楽しむイベント「ミルククリスマス」を初開催する。

牛乳瓶が光り輝く「ミルクボトルツリー」が登場

会場となる「POKO POKO」広場には、地元の那須千本松牧場の牛乳瓶を活用した、高さ約4mのメインツリー「ミルクボトルツリー」が登場する。メインツリーを中心に、牛乳瓶を組み合わせて作る「ミニボトルツリー」を配置し、牛乳瓶越しに広がる光で会場を演出する。

POKO POKO広場に温かなイルミネーション「ミルクボトルツリー」

冬に濃厚な味わいを増す「牛乳と野菜のスープ」を提供

POKO POKOでは、冬に旬を迎えるカブやカボチャなどの野菜を使った、濃厚でクリーミーなスープを提供する。冬に生乳の乳脂肪分が高まることでより一層深いコクを増す牛乳は、温めることでその甘みが引き立つ特徴がある。イルミネーションに彩られた景色を眺めながら味わえる、那須の冬ならではの一品。

牛乳と根菜類の野菜を使ったスープ

特製「ミルク味ポン菓子」をクリスマスプレゼント

ミルクボトルツリーが輝く広場にて、特製の「ミルク味ポン菓子」をプレゼントする。栃木県産のお米をサクサクのポン菓子にし、牛乳のコクと深い味わいを凝縮したミルクパウダーをたっぷりとまとわせた。お米の香ばしさと牛乳の豊かな風味が調和し、子どもから大人まで楽しめる味わい。ツリーの光に包まれながら、農園の恵みを堪能できる。

牛乳瓶を活用したオリジナルのスノードームづくり

アクティビティ施設「グリーンハウス」では、牛乳瓶を活用したオリジナルのスノードームづくりを開催する。真っ白な雪に見立てたパウダーを瓶の中に敷き詰め、その上にツリーをイメージしたモミの木や松ぼっくり、赤や白を基調とした木の実を飾り付ける。仕上げに瓶の口をリボンで結ぶことで、那須の澄んだ冬を閉じ込めたスノードームが完成する。作成したスノードームを客室に持ち帰れるので、滞在中もプライベートな空間でクリスマスの雰囲気を楽しめる。料金は1セット3,000円。