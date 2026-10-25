「OMO5横浜馬車道(おも) by 星野リゾート」(神奈川県横浜市)に12月24日、「View View LOUNGE(ビュービューラウンジ)」が誕生する。

2026年1月に開業した同施設は、360°に広がる絶景と全室キッチン・洗濯乾燥機完備のアパートメントホテルの快適性により、高い満足度を得ている。一方で、滞在アンケートでは「もっとロマンチックに浸れる場所がほしい」「もっと感動やワクワク感がほしい」といった声も寄せられていた。そこで同社は、本課題に着目。客室での高い機能性を保ちながら、滞在中に上質でドラマティックな時間を過ごせる天空のパブリックスペースを開発した。入場料は無料(一部有料メニューあり)。

豪華客船の社交場から着想を得た、地上154mの絶景が広がる空間

地上154mに位置するラウンジは、豪華客船の社交場から着想を得てデザインされ、ワインレッドを基調にシックな木目や重厚感のある素材を導入。アーチ状の天井が、包み込まれるような上質な空間を演出する。大きな窓から港町・横浜の眺望を見渡せる室内には、ゆったりと寛げるソファエリアやハイテーブル、賑わいの拠点となるバーカウンターを備え、絶景とともに特別なひとときを過ごせる。

行き交う船や横浜の街並みを一望できる昼のロケーション

ラウンジ全景 日中イメージ

日中は、港町ならではの開放感と優雅な雰囲気が漂う空間から横浜の街並みを一望できる。眼下の港を行き交う船や果てしなく広がる空と海を眺めながら、まるで豪華客船で航海しているかのようなシームレスで穏やかな時間を過ごせる。

横浜の夜景とライトアップを楽しむ夜のラウンジ

(左)エントランスイメージ/(右)ラウンジ全景 夜イメージ

夜になると、シネマティックで上質な空間へと変化する。大きな窓の向こうには、港町ならではのきらめく夜景が一面に広がり、昼とは一変した幻想的な世界を演出。毎夜開催の「ローカルリズムナイト」を通して、光と高揚感に包まれたドラマティックな夜のひとときを過ごせる。