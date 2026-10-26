ふわふわでまん丸な体に、穏やかな顔つき。見ているだけで心が和むモルモットですが、お食事中にとってもキュートな“ハプニング”が起きたようです。

【神回】ピーマンが顔にハマった🤣|Pepper Stuck!

(@molchilandより引用)

モルモットたちの食事風景を投稿したのはInstagramユーザーの「もるちらんど(@molchiland)」さん。

クッキーちゃん(1歳・女の子)がお野菜を食べていると、なんとピーマンの輪切りがお口周りにスポッとハマってしまいました!

ピーマンの大きさもお口にぴったりで、何ともミラクルな展開。それでも本人は気にすることもなく、そのまま野菜をもぐもぐ。

周りのモルモットたちも「プゥプゥプゥプゥ」とご機嫌に声を響かせながらお食事中。クッキーちゃんも、お口にピーマンをつけたまま、皆と一緒に夢中でお野菜を頬張っています。その姿がなんとも愛らしいですね♪

すると次の瞬間、クッキーちゃんが右手でピーマンを押さえ、上手に口から外したのです!

もしかしたらちょっと食べにくかったのでしょうか。慌てることなく自分で器用に外す賢い姿も見せてくれました。

投稿主のもるちらんどさんは、YouTubeチャンネル「もるちらんど」をメインに活動しています。今回の出来事は、ライブ配信の「お野菜タイム」中に起きたそうで、その時の一部始終を収めた映像がこちらです。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数85.6万回以上、5.8万件のいいねを記録(10月21日時点)。「かわいすぎます」「可愛好きで何度も見ちゃいました」「お馬さんみたいになってて可愛い」「これは癒しすぎませんか おいしおいしって聞こえるしずっと見てられる」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

とても可愛らしい“ミラクル”でたくさんの人を癒したクッキーちゃんについて、もるちらんどさんにお話をお聞きしました。

── クッキーちゃんの普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

普段の様子は、部屋んぽ中(お部屋を散歩中)に、飼い主に近づいてきて頭や背中をナデナデさせてくれるなど、とっても慣れています。そんな姿がとてもかわいいです。

また冷蔵庫の野菜室の扉を開けただけで「PUI〜っ」と鳴いて、毎回では無いですが「お野菜ちょーだい」と催促する姿もかわいいです。

そして、カップの底に小さく切ったパプリカやピーマンを入れた、「知育カップ」を行う事もできます。その様子は動画でいくつかアップしているのですが、こちらのショート動画を参考にして貰えればと思います。

YouTubeチャンネル「もるちらんど」では、9匹のモルモットたちの24時間ライブ配信を行っており、ほぼ毎日21:30からはマイクをオンにして「お野菜タイム」を配信しているんだそう。気になる方はぜひYouTubeも覗いてみてくださいね♪