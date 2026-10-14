誕生から50周年を迎えたノンタン。今回は、今もなお世代を超えて親しまれているノンタンの一日をご紹介。SNSは、“理想の一日”を羨む声で溢れています。

ノンタンの1日

夜8時前には就寝し、翌朝7時には朝ごはん……。“早寝早起き朝ごはん”を絵に描いたように実現しています。しかも、昼間の過ごし方は「あそぶ」か「たべる」かの2択状態。なんとも羨ましいですね。

しかし実際は、“遅寝早起き朝食抜き”という人も多いはず。そんな忙しい毎日を過ごしているみなさんにとって、ノンタンの一日は夢のようですよね。SNSでは、「なんて素敵な1日」「毎日これがいい」「ほんまうらやましい」「ああ、ノンタンになりたい」と羨む人が続出しています。

一方で、「猫にしては睡眠が短い 夜は運動会しないのね」と、“猫らしさ”の観点からツッコミを入れる人も。また、「やばい、ノンタンとほぼ同じ生活してる」「だいたい私と一緒」と、自身の生活リズムと重ね合わせる声も見られ、執筆時点までに7.7万ものいいねが寄せられています。

遊んでばかりはいられないけれど、ノンタンを見習って、“早寝早起き朝ごはん”を心掛けたいですね。