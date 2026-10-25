現在公開中、「名探偵プリキュア!」の劇場版『映画名探偵プリキュア!不思議な庭と2人の秘密』より、映画オープニング映像がついに解禁。映画オープニング映像の注目ポイントを切り取った新場面カット4点が到着した。また、7弾入場者プレゼントとして、上田華子監督描き下ろし「名探偵★フューチャーカード」が10月30日より配布する。

映画オープニング映像がついに解禁!

この度解禁されたオープニング映像は、テレビシリーズでもおなじみのオープニング主題歌、石井あみが歌う「ハートにヒント!名探偵プリキュア!」に乗せて「名探偵プリキュア!」の大活躍が描かれる。映像では、キュアアンサー、キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナの4人が同時に変身。巨大化したダメダメを相手に息の合ったド派手なアクションを繰り広げる。

さらに、映画で夢の共演を果たした「キミとアイドルプリキュア♪」と「わんだふるぷりきゅあ!」のキャラクターも登場。それぞれの世界で日常を過ごしていたところに、突如ダメダメが出現し、ダメダメを追いかける姿も描かれ、これから始まる大冒険への期待が一気に高まる映像に仕上がっている。さらに、物語を導く映画オリジナルキャラクター・レインの姿も確認できる。

第7弾入場者プレゼントは「名探偵★フューチャーカード」

10月30日より1週間限定で、第7弾入場者プレゼント「名探偵★フューチャーカード」が配布されることが決定した。今回のカードは、本作の監督を務めた上田華子による描き下ろし。映画でしか見ることのできない名探偵プリキュア4人の特別な姿＜フューチャーフォーム＞が描かれた、ここでしか手に入らないスペシャルなアイテムだ。

黄金の羽根と星のモチーフが目を引く神秘的で上品なデザインが特徴のフューチャーフォーム。キャラクターデザイン・総作画監督を務めた宮本絵美子は、このデザインについて「作品のテーマである『一歩踏み出す』に合わせて『軽やかに一歩前へ進む』ことを表現した」と明かしている。

第7弾入場者プレゼント概要

名称：名探偵★フューチャーカード

配布期間：10/30(金)～11/5(木)の1週間限定

※入場者プレゼントは1人1回の鑑賞につき1個のお渡しで、なくなり次第終了。

※詳細は映画公式HPを確認のこと。

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