プレックスは、『ゴジラ VS キングギドラ』より「リアル・マスター・コレクション 酒井ゆうじベストワークスセレクション Vol.2 ゴジラVSキングギドラ ポスターバージョン」(79,750円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年3月発送予定。

2027年3月発送予定「リアル・マスター・コレクション 酒井ゆうじベストワークスセレクション Vol.2 ゴジラVSキングギドラ ポスターバージョン」(79,750円)

ファン待望の第2弾は、『ゴジラ VS キングギドラ』の劇場公開時に生頼範義氏が描いたポスターアートを、酒井ゆうじ氏が立体へと昇華した「ゴジラ VS キングギドラ ポスターバージョン」。

ゴジラの全身に巻き付くキングギドラ。空間を大きく覆う翼。二大怪獣が織り成す、ポスターならではの鮮烈でドラマチックなイメージを、酒井氏は単なる平面作品の再現にとどめず、360度から味わえる立体表現として再構築している。

作品名とシリーズナンバーを記したプレート付き専用台座も付属。酒井ゆうじ氏の立体作品を飾るにふさわしい、存在感あふれるコレクタブルアイテムに仕上がっている。

生頼範義氏への深い敬意と、酒井ゆうじ氏が磨き上げた造形表現。その二つが結実した待望のシリーズ第2弾に注目したい。

TM ＆ (C) TOHO