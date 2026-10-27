TOHOシネマズは、『ゴジラ-0.0』の公開を記念して、The Prime Collection『ゴジラ-0.0』ポップコーンボックスおよびドリンクカップを数量限定で販売する。

The Prime Collection『ゴジラ-0.0』ポップコーンボックス

The Prime Collection（ザ・プライム・コレクション）は、海外で人気のプレミアムなヴェッセルズをTOHOシネマズが独自にセレクトした商品シリーズ。各商品は数量限定で、予定数に達し次第販売終了となる。

『ゴジラ-0.0』ポップコーンボックスが17,800円で登場

The Prime Collection『ゴジラ-0.0』ポップコーンボックスは、ポップコーンLサイズ付きで17,800円。『ゴジラ-0.0』ドリンクカップはドリンク付きで4,800円となる。

販売は11月2日の各劇場オープン時より開始。仙台のみ10月31日の劇場オープン時より先行販売され、11月1日の販売は行われない。

11月2日・3日の購入は『ゴジラ-0.0』座席指定券の提示が必要

11月2日・3日は、購入を希望する劇場で上映する『ゴジラ-0.0』の座席指定券を提示した人を対象に、在庫がある場合に限り各商品1会計につき1点まで販売する。座席指定券の鑑賞日時は問わない。

11月4日以降は、在庫がある場合に限り、誰でも各商品1会計につき1点まで購入できる。

仙台における10月31日の先行販売では、同日に実施される『ゴジラ-1.0』IMAX復活上映会＆舞台挨拶の座席指定券を提示した人が対象。11月2日からは、ほかの劇場と同様の販売方法で販売を再開する。

販売劇場

東京：日比谷、渋谷、六本木ヒルズ、日本橋、新宿、上野、池袋、西新井、大井町、南大沢、府中、立川立飛、錦糸町（楽天地）

北海道：すすきの

秋田：秋田

青森：おいらせ下田

宮城：仙台

栃木：宇都宮

茨城：ひたちなか、水戸内原

埼玉：ららぽーと富士見

千葉：ららぽーと船橋、市川コルトンプラザ、八千代緑が丘、流山おおたかの森、市原、柏

神奈川：海老名、小田原、川崎、ららぽーと横浜、上大岡

長野：上田

山梨：甲府

静岡：浜松、サンストリート浜北、ららぽーと磐田

愛知：津島、東浦、木曽川、赤池、名古屋栄

岐阜：岐阜、モレラ岐阜

富山：ファボーレ富山、高岡

大阪：梅田、なんば、泉北、鳳、くずはモール、セブンパーク天美、ららぽーと門真

京都：二条

兵庫：伊丹、西宮OS

奈良：橿原

岡山：岡南

広島：緑井

愛媛：新居浜

高知：高知

福岡：天神・ソラリア館、直方、福津、ららぽーと福岡

長崎：長崎

大分：大分わさだ、アミュプラザおおいた

熊本：光の森、はません、熊本サクラマチ

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